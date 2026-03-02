Baltijas balss logotype
Как повысить уровень энергии и привлечь хорошие события 0 122

Люблю!
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как повысить уровень энергии и привлечь хорошие события

Уровень энергии человека напрямую влияет на поток событий в жизни. Чем больше внимания мы уделяем негативу, тем чаще он повторяется, а фокус на позитиве помогает притягивать хорошие события.

Первый шаг – тренировка тела

Начните с активной прогулки: 10 тысяч шагов за 1,5 часа без перерывов, желательно по парку и без наушников. Наблюдая и слушая окружающий мир, вы снимаете стресс, тревожность и наполняетесь ресурсами для позитивного мышления и творчества.

Второй шаг – принятие и благодарность

Осознайте произошедшее и поблагодарите за это. Такой подход помогает сбросить психологическую тяжесть и быстрее двигаться вперед. Важно понять причины событий и сделать выводы, чтобы подобное не повторялось.

Третий шаг – философский взгляд

События не делятся на "плохие" и "хорошие". Всё, что происходит, — это возможность развить навыки, ведущие к улучшению жизни. Испытания на пути к богатству или успеху следует воспринимать как полезный опыт.

Четвертый шаг – любимое дело

Занимайтесь тем, что приносит радость: рисование, спорт, готовка, работа с руками. Любая приятная физическая активность стимулирует выработку гормонов счастья и помогает переключить внимание с неприятностей на позитив.

Пятый шаг – помощь другим

Поддержка других людей также активирует гормоны счастья, вызывает чувство гордости и радости. Помогая окружающим, вы запускаете цепочку позитивных событий и тренируете мозг видеть возможности повсюду.

Источник

#энергия #позитивное мышление #психология
