В этом году паводковая ситуация в Латвии может быть существенно более сложной, чем в последние годы, заявил в понедельник в интервью Латвийскому радио начальник Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Мартиньш Балтманис.

Балтманис сослался на прогнозы синоптиков о том, что весенние разливы и паводки в этом году будут выше средних показателей из-за толстого льда и относительно глубокого снежного покрова.

VUGD готовится к тому, что сначала паводки ожидаются в Курземе — на реках Вента и Барта, затем последует бассейн Лиелупе, а также Гауя в районах Сигулды, Адажи и Царникавы, и в последнюю очередь — Даугавa во всех традиционно подверженных затоплению местах.

Руководитель службы отметил, что в этом году паводки могут образоваться и вокруг озёр, где будет происходить затопление пойменных территорий.

Начальник VUGD ожидает, что паводковая ситуация может сложиться таким образом, что придётся спасать и эвакуировать людей. Предыдущий опыт показывает, что лишь в редких случаях люди отказываются от такой помощи.