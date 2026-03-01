С 1 марта традиционно начинается прием годовых деклараций о доходах за 2025 год, позволяющий вернуть переплаченный подоходный налог с населения (ПНН) за "оправданные расходы": за лечение, стоматологию, образование, взносы в пенсионные фонды, страхование жизни и другие расходы.

Подавать декларацию рекомендуется через систему электронного декларирования (СЭД/EDS) Службы Госдоходов. Но можно и очно - в подразделениях СГД.

Новшества 2026 года

Как предупреждает СГД, из-за изменений в налоговой политике переплата в этом году может быть меньше или не образоваться вовсе.

Причина: в 2025 году Латвия отказалась от переменного (прогнозируемого) необлагаемого минимума. Вместо него Министерство финансов установило единый фиксированный необлагаемый минимум, который не меняется в зависимости от размера дохода. В 2025 году он составлял 510 евро в месяц, в этом году 2026 году он равен 550 евро, а в 2027 году вырастет до 570 евро.

То есть: раньше в течение года появлялась разница в расчётах, поэтому после подачи годовой декларации образовывался возврат. Но из-за фиксированного необлагаемого минимум налог рассчитывался каждый месяц более точно, и к концу года у части жителей больше не возникало переплаты или недоплаты.

«Так как в этом году такой разницы может не быть, поэтому и возвращать нечего», — поясняет СГД.

При этом, сумма выплат за оправданные расходы выросла со 120 евро до 153 евро на одного человека. Вся сумма оправданных расходов, которые можно задекларировать на одного человека - по-прежнему составляет 600 евро.

Это произошло в связи с изменением ставок подоходного налога с населения (ПНН), произошедшим в 2025 году. Латвия отказалась от ставок в 20% (при доходах до 20 004 евро в год) и 23% (при доходах от 20 004 до 78 100 евро в год), заменив их на одну ставку в 25,5% (для жителей с доходом до 105 300 евро).

Как поясняет СГД, "любой, кто платил ПНН (к примеру, с заработной платы и пенсии), может вернуть 25,5% от оправданных расходов.

Что еще стоит учесть: в годовую декларацию можно включать все допустимые расходы за определённый год (кроме пожертвований и подарков), даже если их общая сумма превышает 600 евро. Доля свыше €600 будет автоматически перенесена на следующие три года.

За пенсионеров могут вернуть деньги внуки и дети

Налоговый возврат можно получить за других членов своей семьи.

Это может быть важно для пенсионеров, которые получают маленькие пенсии - ведь с суммы до 1000 евро не платится ПНН. За них деньги могут получить близкие.

Как поясняет СГД, оправданные расходы могут быть внесены, в частности, за следующих членов семьи:

• родителей и бабушек с дедушками;

• детей и внуков;

• супругов или зарегистрированных партнёров;

• несовершеннолетнего братьев и сестер, если у них нет работающих родителей - до достижения совершеннолетия или при продолжении общего, профессионального, высшего или специального образования - но не дольше 24 лет;

• брата и сестру с инвалидностью группы 1 или 2;

• за иждивенцев;

• лиц, находящих под опекой или попечительством.

Возврат налогов для КАЖДОГО члена семьи за 2025 год — также 25,5% расходов от суммы не более 600 евро.