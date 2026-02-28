Baltijas balss logotype
В первые дни марта начнется затопление пойм рек и низин по их берегам 0 1769

Наша Латвия
Дата публикации: 28.02.2026
LETA
Изображение к статье: В первые дни марта начнется затопление пойм рек и низин по их берегам
ФОТО: LETA

В первые дни марта в западных и центральных регионах Латвии начнется таяние снега и льда, в связи с чем повысится уровень воды в реках, начнется затопление пойм и низинных мест, предупреждают гидрологи Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Весной ожидается обширный паводок, поскольку в бассейнах рек скопилось много снега, а также образовался толстый лед. На многих участках рек уровень воды, по прогнозам, превысит отметку, когда объявляется желтое предупреждение, а местами, возможно, достигнет даже уровня оранжевого и красного предупреждения, прогнозируют гидрологи.

Наибольшую опасность представляют ледовые заторы, а также существенно усилить разлив рек могут дожди, ускоряющие таяние снежного покрова. Постепенное наступление весны позволит паводковым водам равномерно поступать в реки, что снизит вероятность крупных наводнений.

В последние дни февраля воздух в Латвии постепенно становился теплее - на рубеже февраля и марта по всей стране ожидается оттепель с температурой воздуха 0…+6 градусов. Осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируются главным образом на севере страны.

В первую неделю марта сохранится оттепель, когда температура днем составит +1…+7 градусов, а в отдельные ночи возможен небольшой мороз. При ясном небе во второй половине недели температура воздуха днем может повыситься до +10 градусов.

Количество осадков в марте и начале апреля в Балтийском регионе прогнозируется около нормы или немного ниже, однако в отдельные дни возможны обильные осадки.

По прогнозам гидрологов, максимум весеннего паводка в реках Латвии ожидается с первой декады марта до середины апреля. В реках Курземе паводок начнется уже в первой декаде марта.

Читайте нас также:
#Латвия #весна #паводок #реки
Оставить комментарий

