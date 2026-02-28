Baltijas balss logotype
Аэропорт-призрак на Кипре может стать популярным туристическим аттракционом 0 338

Lifenews
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Здесь все замерло, как в день начала войны.

Здесь все замерло, как в день начала войны.

Активисты обнаружили там сотни страниц истории, ценные документы, планы полетов и архивы.

Активисты с обеих частей разделенного Кипра добиваются создания музея на территории заброшенного с 1974 года международного аэропорта Никосии.

Свыше полувека здесь стоит абсолютная тишина: международный аэропорт Никосии на разделенном Кипре заброшен после турецкого вторжения на остров 15 июля 1974 году. Последний самолет сюда рано утром 20 июля, это был рейс Сyprus Airways , который осуществлял маршрут Лондон-Рим-Никосия. С тех пор воздушная гавань стала призраком.

airrrqqq.png

Однако активист и бывший сотрудник Сyprus Airways Алексис Софоклеус не теряет надежды вдохнуть в это место новую жизнь. По его замыслу, аэропорт должен стать музеем и местом встречи для представителей турецкой и греческой общин Кипра. Вместе с единомышленниками с обеих частей острова в 2023 году Софоклеус смог с разрешения ООН войти в аэропорт - впервые за полвека. Активисты обнаружили там сотни страниц истории, ценные документы, планы полетов и архивы Cyprus Airways.

При поддержке посольств, НПО, культурных ассоциаций Софоклеус готовит запрос в ООН на открытие в Никосии постоянной экспозиции. Конкретно, музейной площадкой может стать заброшенный самолет - единственный, сохранивший логотип перевозчика Сyprus Airways, основанного в 1947 году как подразделение British European Airways.

Цель нового музея - соединить прошлое с будущим. Инициативная группа надеется, что он станет осязаемым символом мира и солидарности. По замыслу, доступ к музею должен быть открыт для жителей и гостей с обеих частей острова.

#история #туризм #ООН #Кипр #музеи
