Шаляпин пожаловался на бьющие по психике кастинги 0 200

Lifenews
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Шаляпин пожаловался на бьющие по психике кастинги

Певец и шоумен Прохор Шаляпин заявил, что ненавидит проходить кастинги.

Певец и шоумен Прохор Шаляпин признался, что ненавидит кастинги, поскольку неудачи сильно бьют по его самолюбию.

Исполнитель заявил, что испытывает стресс всякий раз, когда ему нужно проходить кастинг для проектов или телешоу. По словам Шаляпина, в молодости его кандидатуру часто не выбирали, что «очень било по психике». Он рассказал, что в последнее время его приглашали на несколько программ, но в итоге отменяли договоренность в последний момент, поскольку его «кто-то там не утвердил».

«Брали каких-то кривых и не совсем уж талантливых. Ну, точно не выше меня ростом людей», — пожаловался Шаляпин.

#певец #стресс #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео