Буданов: на территории России должно быть создано несколько государств.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского и бывший руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов призвал разделить Россию на несколько государств. Такую идею он высказал в интервью ливанскому изданию Al Modon.

«На ее [России] территории должно быть создано несколько региональных национальных государств», — рассказал Буданов.

По его словам, это нужно для того, чтобы Украина и страны Европы якобы «могли чувствовать себя в безопасности». Он отметил, что Киев должен создать для этого благоприятные условия. Буданов назвал Украину «щитом Европы».

