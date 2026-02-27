Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Развалить Россию призвал глава офиса Зеленского 7 2471

В мире
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Развалить Россию призвал глава офиса Зеленского
ФОТО: Youtube

Буданов: на территории России должно быть создано несколько государств.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского и бывший руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов призвал разделить Россию на несколько государств. Такую идею он высказал в интервью ливанскому изданию Al Modon.

«На ее [России] территории должно быть создано несколько региональных национальных государств», — рассказал Буданов.

По его словам, это нужно для того, чтобы Украина и страны Европы якобы «могли чувствовать себя в безопасности». Он отметил, что Киев должен создать для этого благоприятные условия. Буданов назвал Украину «щитом Европы».

@abdulalimirzoyev0

♬ оригинальный звук - A.B.Ş.

Читайте по теме: У Кремля нет выхода? Россия готова выплатить репарации Украине

Читайте нас также:
#Украина #интервью #безопасность #геополитика #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
2
6
1
0
5

Оставить комментарий

(7)
  • ТТ
    Тим Тим
    27-го февраля

    Это как ДНР и ЛНР?

    18
    2
  • A
    Aleks
    27-го февраля

    Совсем не странно,что Глава офиса Зельца ,зажигающий миноры и террорист Буданов ещё жив ,ведь наверняка труппы актеров из России и Украины очень дружны и имеют одного руководителя театра-Израильского режиссера Нетаньяху,поэтому играют в унисон ,а иногда и на контрасте. Пока Буданов предлагает развалить Россию,где и без него с этим прекрасно справляются,актеры Зельца разваливают Украину под Новый Иерусалим,отвлекая внимание...👽🔯😈

    8
    9
  • Д
    Добрый
    Aleks
    27-го февраля

    Езжай в Сектор газа и решай там свои детские проблемы

    15
    3
  • 010725
    010725
    27-го февраля

    Ну, раз призвал, да еще сам глава офиса, да не абы кого, а Зеленского, тогда да. Тогда для России риски запредельные. Тем более в ливанской газете все ливанскими буквами по ливанской бумаге написано. Однозначно - нет шансов.

    29
    2
  • YY
    Yu Yu
    27-го февраля

    Cадись, Пять!

    21
    2
  • 010725
    010725
    Yu Yu
    27-го февраля

    А ведь сядет же, раньше или позже. А мож. в Ростов переедет.

    16
    2
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    27-го февраля

    Буданову о России: А ты её сначала забодай!

    42
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Местные жители спасают американскую женщину-пилота, сбитую ПВО Кувейта Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Европейской страны осудил нападение США и Израиля на Иран
Изображение к статье: «Захват!» В США раскрыли следующую цель Трампа после Ирана
Изображение к статье: Зеленский вызвался помочь Ближнему Востоку в обмен на перемирие с Россией

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео