После официального объявления о разводе с Ксенией Алферовой Егор Бероев снова в центре внимания. Артист вновь женат.

«Семьи у нас с Ксенией нет уже давно. Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я давно живу своей жизнью. С уважением отношусь к годам, прожитым вместе с ней, и желаю Ксении всего самого-самого доброго», — написал Бероев в соцсетях вскоре после того, как в СМИ появилась новость об их разводе.

Правда, Ксения странно отреагировала на заявление уже бывшего мужа: «Я бы поспорила с хронологией, но она, видимо, у каждого своя». В общем, вопросов в этой истории было больше, чем ответов. А все новые пространные заявления Алферовой только сильнее подогревали интерес публики к ее разводу.

Между тем сегодня стало известно, что Егор Бероев успел тайно жениться две недели назад. О счастливом событии в жизни актера рассказал его друг, пожелавший остаться неизвестным.

«Ксения и Егор официально развелись в прошлом году. А две недели назад Егор тайно женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой, которая сыграла главную роль в его фильме «Кукла», — поделился информацией друг Бероева.

Годящаяся Егору в дочери новая жена Анна Панкратова (разница между супругами составляет 27 лет) училась в хореографическом колледже Геннадия Ледяха. Именно там в свое время Бероев и заприметил блондинку. У пары получилась история любви, которую хоть сейчас можно экранизировать.