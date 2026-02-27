Baltijas balss logotype
Графиня Толстая увлеченно снимала безответно любимого мужа 0 287

Lifenews
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Их брак был долгим и драматичным.

Их брак был долгим и драматичным.

"Взяла фотографический аппарат и бегала всюду".

27 февраля в Государственном музейно-выставочном центре РОСФОТО (Санкт-Петербург) откроется экспозиция «Софья Андреевна Толстая – фотограф. Графиня снимает на “Кодак”».

«На протяжении почти всей жизни Льва Толстого его снимки делали представители фотографических фирм, фотокорреспонденты, друзья, знакомые, родные. К числу таких известных фотомастеров, как Сергей Левицкий, Михаил Тулинов или Карл Булла, вероятно, можно отнести и графиню Софью Толстую – неутомимого и оригинального фотографа-любителя», — рассказывают создатели проекта.

Самые ранние работы Софьи Андреевны относятся к 1887 году, именно тогда она купила фотоаппарат фирмы Kodak. Однако систематически фотографией графиня Толстая занялась позже, в 1895 году, после смерти младшего сына.

image_3b3.png

На выставке будет представлено более 150 подлинных фотоотпечатков Софьи Андреевны, а также альбом «Из жизни Л. Н. Толстого. Снимки исключительно гр. С. А. Толстой», изданный графиней в 1911 году в пользу погорелых крестьян окрестностей Ясной Поляны. Посетители выставки увидят все 113 фотографий из этого альбома.

albom-fotografiy-s-a-tolstoy_e5b.jpg

Как отмечают в музее-усадьбе «Ясная Поляна», особое место в коллекции Софьи Андреевны занимают ее фотографии с мужем в дни годовщины их свадьбы, а также снимки, запечатлевшие семейные события: дни рождения, проводы взрослых детей, приезды гостей. Нравилось Софье Андреевне фотографировать и любимые места в Ясной Поляне. «Взяла фотографический аппарат и бегала всюду, снимая и природу, и внуков, и Льва Николаевича с сестрой, и лес, и купальную дорогу – и всю милую яснополянскую природу», – записала она в дневнике в сентябре 1898 года.

#история #выставка #культура
