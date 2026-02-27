Baltijas balss logotype
«Ядерная бомба!» Россия обратилась с жестким требованием к Великобритании из-за Украины 1 2919

В мире
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Ядерная бомба!» Россия обратилась с жестким требованием к Великобритании из-за Украины

Келин: Россия требует, чтобы Британия отказалась от планов передачи ядерной бомбы Украине.

Россия требует, чтобы Великобритания отказалась от возможных планов передачи ядерного оружия Украине. Об этом заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью СМИ.

«Мы требуем, чтобы англичане отказались (от планов передачи ядерного оружия Украине), если такие планы у них имеются... Это конфронтация уже на ядерном уровне», — подчеркнул дипломат.

24 февраля Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Великобритания и Франция якобы готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. По данным российской разведки, Лондон и Париж будто бы планируют замаскировать передачу такого оружия под самостоятельную разработку украинцев.

Читайте по теме: У Кремля нет выхода? Россия готова выплатить репарации Украине

#Украина #ядерное оружие #разведка #Великобритания #дипломатия #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    27-го февраля

    Вот что бомбу хотят передать-об этом СВР коррупционера Нарышкина,крышующего азербайджанскую диаспору в Москве,знает,а что Майдан готовился очень долго на Украине,то как то странно упустили. Хотя что тут странного,если Майдан готовил Израиль,а США только оплачивали. А Нарышкин кто?А Путин?А Мишустин? Не меньше ,чем на Украине их в правительстве,связанных кровными узами сионизма.🔯😈

    4
    27

Видео