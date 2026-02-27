Келин: Россия требует, чтобы Британия отказалась от планов передачи ядерной бомбы Украине.

Россия требует, чтобы Великобритания отказалась от возможных планов передачи ядерного оружия Украине. Об этом заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью СМИ.

«Мы требуем, чтобы англичане отказались (от планов передачи ядерного оружия Украине), если такие планы у них имеются... Это конфронтация уже на ядерном уровне», — подчеркнул дипломат.

24 февраля Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Великобритания и Франция якобы готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. По данным российской разведки, Лондон и Париж будто бы планируют замаскировать передачу такого оружия под самостоятельную разработку украинцев.

Читайте по теме: У Кремля нет выхода? Россия готова выплатить репарации Украине