Казахстан, помоги Европе! Вучич обратился к Токаеву с необычной просьбой 0 557

В мире
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Казахстан, помоги Европе! Вучич обратился к Токаеву с необычной просьбой
ФОТО: Global Look Press

Вучич попросил Токаева помочь в подготовке сербских спецслужб.

Президент Сербии Александр Вучич попросил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева помочь в подготовке сербских специальных подразделений.

Вучич прибыл с официальным визитом в Астану по приглашению Токаева. На совместной пресс-конференции глава Сербии высоко оценил подготовку спецподразделений Казахстана и заинтересовался в обмене опытом.

«Хочу, чтобы в одной особой области нас обучили, речь идет о специальных подразделениях. Я заметил, что Казахстан убедительно — лучший в мире. Это такой уровень автоматизма, что хотел бы, чтобы вы нас научили», — сообщил сербский лидер.

Глава Сербии также отметил высокие результаты Казахстана по поддержанию безопасности, назвав их исключительными.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Сербии задержали в городе Кральево двух мужчин, пытавшихся совершить насильственную смену власти путем покушения на президента страны Александра Вучича и его семью. Задержанными оказались мужчины 1975 и 1983 годов рождения.

#Казахстан #безопасность #Сербия #спецслужбы #политика
