В Риге много пустующих зданий и свободного жилья, принадлежащего государству. Экономист Гунтарс Витолс считает, что их следует передать частным владельцам, поскольку государство не способно эффективно управлять ими. «Частный собственник всегда будет работать лучше, у государственных служащих нет стимула к прибыли, их зарплата не зависит от результата. Государству не следует заниматься управлением недвижимостью».

Советское наследие настолько устарело, что при реновации в первую очередь следовало бы думать о безопасности домов, а не об утеплении — такое мнение в программе TV24 «Naudas cena» высказала председатель Комитета по жилищной политике и окружающей среде Рижской думы, председатель правления Объединения многодетных семей Латвии Элина Трейя.

С ней согласились председатель правления Латвийской ассоциации сделок с недвижимостью (LANĪDA), председатель правления Arco Real Estate Айгарс Шмитс и экономист Гунтарс Витолс.

Цены на жилье растут, спрос на квартиры остается стабильным, и, как известно, не все могут позволить себе жилье в новостройке или взять кредит на строительство частного дома. Остается рынок домов довоенной постройки и зданий советского периода. Однако, как отмечают эксперты, многим из них необходимы серьезные капитальные вложения, и речь идет не только об обновлении фасада. Тем не менее значительная часть владельцев квартир принимает решение о реновации, делая приоритетом утепление. По словам Элины Трейи, это неправильный подход.

«Если реновация проводится только ради утепления, то делать ее не стоит. Она имеет смысл, если речь идет и о безопасности. Сейчас мы дошли до стадии, когда советское наследие стало настолько старым, что больше нужно думать о безопасности домов, а не об утеплении».

Айгарс Шмитс придерживается схожего мнения: «Нет смысла утеплять старый дом, если ему необходим более серьезный ремонт — это как сделать пожилой тете пластическую операцию, подтянуть кожу на лице и сказать, что можно спокойно жить еще 50 лет». По его мнению, экономического обоснования для утепления здания нет, поскольку к расходам добавляется многолетний кредит. В то же время, считает Шмитс, государству выгодно «посадить человека на кредит», поскольку это означает, что на протяжении всего срока выплаты кредита государство может рассчитывать на него как на экономически активного жителя, ведь «ты ни в какой момент не можешь расслабиться», добавил он.

Проблемы с жильем, по словам Трейи, являются актуальным вопросом для жителей по всей Европе.

«Существенным фактором демографического спада является то, что поколение, которое сейчас должно создавать семьи, испытывает трудности с приобретением собственности. Недавнее исследование показало, что 30% населения заявили, что никогда не надеются стать собственниками жилья».