"На заседаниях парламентской комиссии Сейма по расследованию будут оцениваться проблемы и необходимые улучшения в работе учреждений и в законах в связи с гражданами третьих стран, которые учатся в латвийских вузах", - говорится в распространенном сегодня Национальным объединением пресс-релизе.

2 марта состоится заседание парламентской комиссии по расследованию «проблем в иммиграционном регулировании национального и Европейского уровней и работе исполнительных органов, ведущих к массовому въезду и пребыванию граждан третьих стран в Латвийской Республике». На это лично приглашена министр образования и науки Даце Мелбарде, чтобы изложить, что министерство планирует сделать для предотвращения злоупотреблением системой высшего образования со стороны граждан третьих стран, а также выяснить, сколько средств потрачено на привлечение к латвийским вузам граждан третьих стран и сколько — на привлечение граждан Латвии, проживающих за рубежом."

Кроме того, на заседание приглашены представители Государственной пограничной охраны, Службы госбезопасности и Центра академической информации, которые предоставят информацию о вызовах, рисках безопасности и необходимых решениях в связи с обучением граждан третьих стран в латвийских вузах.

А 3 марта состоится заседание, на которое приглашены представители ряда вузов, чтобы предоставить информацию о количестве обучающихся в них студентов третьих стран, представленных странах, выбранных учебных программах, надзоре за студентами, контроле, а также о будущих целях вузов в связи с привлечением иностранных студентов. На заседание приглашены представители Высшей школы экономики и культуры, Рижского технического университета, Рижской высшей школы Северных стран (ранее — ISMA), Института транспорта и связи, а также Высшей школы бизнеса «Turība».