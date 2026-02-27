Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

А вы кто такие и зачем здесь? Нацобъединение вплотную займется иностранными студентами 3 711

Политика
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: А вы кто такие и зачем здесь? Нацобъединение вплотную займется иностранными студентами
ФОТО: pixabay

Созданная по инициативе Нацобъединения парламентская следственная комиссия проведет заседание по вопросу студентов из третьих стран.

"На заседаниях парламентской комиссии Сейма по расследованию будут оцениваться проблемы и необходимые улучшения в работе учреждений и в законах в связи с гражданами третьих стран, которые учатся в латвийских вузах", - говорится в распространенном сегодня Национальным объединением пресс-релизе.

2 марта состоится заседание парламентской комиссии по расследованию «проблем в иммиграционном регулировании национального и Европейского уровней и работе исполнительных органов, ведущих к массовому въезду и пребыванию граждан третьих стран в Латвийской Республике». На это лично приглашена министр образования и науки Даце Мелбарде, чтобы изложить, что министерство планирует сделать для предотвращения злоупотреблением системой высшего образования со стороны граждан третьих стран, а также выяснить, сколько средств потрачено на привлечение к латвийским вузам граждан третьих стран и сколько — на привлечение граждан Латвии, проживающих за рубежом."

Кроме того, на заседание приглашены представители Государственной пограничной охраны, Службы госбезопасности и Центра академической информации, которые предоставят информацию о вызовах, рисках безопасности и необходимых решениях в связи с обучением граждан третьих стран в латвийских вузах.

А 3 марта состоится заседание, на которое приглашены представители ряда вузов, чтобы предоставить информацию о количестве обучающихся в них студентов третьих стран, представленных странах, выбранных учебных программах, надзоре за студентами, контроле, а также о будущих целях вузов в связи с привлечением иностранных студентов. На заседание приглашены представители Высшей школы экономики и культуры, Рижского технического университета, Рижской высшей школы Северных стран (ранее — ISMA), Института транспорта и связи, а также Высшей школы бизнеса «Turība».

Читайте нас также:
#образование #законы #парламент #высшее образование #иностранные студенты
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
2
1
0
0
1
3

Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    27-го февраля

    Чтобы контролировать завоз мигрантов-надо возглавить любую комиссию по миграции и изображать деятельность. О том,что НО борется и будет бороться с этим злом слышу не впервой,а индусов и мусульман все больше и больше 😭

    2
    0
  • JL
    Janina LV
    27-го февраля

    Ведь никто не говорить очевидные проблемы, сокращения числа иностранных студентов — это не просто статистика, это удар по экономике, демографии, международному статусу и социальной динамике Латвии. Как ни крути они создают потребление, к тому же за счет них, платное обучение в Латвии могут позволить местные. Недостачу денег, как обычно компенсируют с местных.

    5
    3
  • YY
    Yu Yu
    27-го февраля

    Лучше озаботились о доступности высшего образования жителям Латвии. При совке, иностранный студент, готовый учиться в Союзе, должен был в течении года пройти курс русского языка. В основном они проходили подготовку, как ни странно - в Киеве, и уже потом втекались в процесс обучения )) А Студенческая общага, где все студенты жили вместе - доделывала свое, да так, что даже порой в Париже,какой нибудь почтенный, культурный негр,уж в возрасте, заговорит с тобой, на приличном русском языке .

    9
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Иконка видео
Изображение к статье: Министр обнаружил в Латвии признаки экономического рывка
Изображение к статье: Премьер отчиталась за демографию и зарплаты
Изображение к статье: «Силиня руководит правительством, как командой» Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео