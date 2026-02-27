Baltijas balss logotype
Диетолог объяснила, какие продукты нельзя разогревать в микроволновке

Дом и сад
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог объяснила, какие продукты нельзя разогревать в микроволновке

Существует множество научных исследований, которые обсуждают как негативное, так и безвредное влияние микроволновых печей на здоровье. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко поделилась информацией о том, какие продукты не следует разогревать в СВЧ-печи.

 

Римма Мойсенко утверждает, что воздействие микроволн может изменить химические свойства жиров. Поэтому не рекомендуется разогревать в микроволновке продукты, содержащие жиры, включая молоко.

«Микроволновая печь повышает температуру за счет микроволн, которые воздействуют на молекулы и могут изменить химическую структуру жиров. Наиболее тревожным является превращение натуральных жиров в трансжиры под воздействием микроволн. Поэтому молоко, включая детское питание, лучше не разогревать в микроволновке», – поясняет Римма Мойсенко.

Если в СВЧ разогревать продукты, содержащие трансжиры, ситуация становится еще более опасной. Ярким примером служит разогрев фастфуда.

По мнению диетолога, если микроволны преобразуют натуральные жиры в вредные трансжиры, то сами трансжиры при нагреве в микроволновке могут стать токсичными. Чтобы избежать негативных последствий, Римма Мойсенко рекомендует разогревать продукты с содержанием жиров на газовых или электрических плитах. Для детского питания лучше использовать специализированные нагревательные устройства.

Диетолог также подчеркивает, что особенно важно избегать повторного разогрева блюд в микроволновой печи. Многократное воздействие высоких температур не приносит пользы любому продукту. Повторный подогрев разрушает не только молекулы жиров, но и большинство питательных веществ.

«В итоге можно получить теплый, но бесполезный с точки зрения питательности продукт, а возможно, даже вредный», – резюмирует доктор Мойсенко.

Оставить комментарий

