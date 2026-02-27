Свежесть, мягкость и гладкость постельного белья — залог комфортного ночного отдыха. Чтобы оно не теряло цвет и дарило приятные тактильные ощущения, необходимо соблюдать несколько основных правил. В этой статье мы расскажем, как правильно стирать постельное белье и как его сушить, чтобы оно радовало вас долго.

Стирайте отдельно

Не стоит помещать постельное белье в стиральную машину вместе с одеждой. Во-первых, разные вещи могут требовать различных режимов стирки. Во-вторых, не следует смешивать сильно загрязненные предметы с теми, которые нужно просто освежить.

Сортируйте

Обязательно сортируйте постельное белье по типу и плотности ткани. Плотные материалы впитывают больше жидкости, чем тонкие, поэтому мыльная пена из них вымывается дольше.

Подберите температурный режим

Обратите внимание на тип ткани, из которой изготовлено постельное белье. Хлопковое белье — из бязи или перкали — можно стирать при высоких температурах. Синтетические ткани, такие как полиэстер или микроволокно, требуют более щадящих условий.

Выбирайте подходящий стиральный порошок

Постельное белье с деликатными элементами — узорами или вышивкой — может повредиться при использовании агрессивных моющих средств. Поэтому лучше выбрать те, которые предназначены для бережной стирки.

Соблюдайте дозировку

Любое моющее средство, даже безопасное, следует использовать в количестве, рекомендованном производителем. Излишки порошка или геля могут остаться в волокнах ткани и удерживать грязь внутри.



Пользуйтесь кондиционером для белья

Кондиционер для белья смягчает ткань, устраняет статическое электричество и придает приятный аромат. При выборе кондиционера важно учитывать его антиаллергенные и экологические свойства.

Применяйте отбеливатель

При стирке белого постельного белья может понадобиться отбеливатель. Отдавайте предпочтение щадящим средствам — кислородным и оптическим.

Не перегружайте машинку

Если загрузить в барабан стиральной машины слишком много белья, оно может плохо отстирываться. Со временем это может привести к поломкам устройства. Поэтому следите за тем, чтобы барабан был заполнен не более чем на две трети.

Ухаживайте за стиральной машинкой

Следите, чтобы в уплотнителе не скапливалась влага, мойте отсек для порошка. Каждые 2–3 месяца запускайте профилактический цикл — без белья, на максимальной температуре. Это предотвратит появление микроорганизмов, неприятного запаха и плесени. В результате постельное белье будет радовать вас чистотой и свежестью.

Как правильно сушить белье

Важно не только правильно постирать постельное белье, но и правильно его высушить. Лучше всего сушить его естественным образом, на свежем воздухе, чтобы вещи проветривались со всех сторон. Если такой возможности нет, сушите при низкой температуре: так ткань не пересохнет и останется мягкой.



