Не пропустите эту субботу: большой парад планет 0 367

Техно
Дата публикации: 27.02.2026
Euronews
Изображение к статье: Не пропустите эту субботу: большой парад планет

Вечером 28 февраля можно будет наблюдать редкое явление: большой парад планет. Сразу шесть небесных тел выстроятся на небе в одну линию.

Такой визуальный эффект получается из-за того, что орбиты всех планет (и Земли тоже) находятся примерно в одной плоскости, её называют плоскостью эклиптики. На самом деле, в пространстве, планеты в одну линию не выстраиваются, но в момент «парада» они оказываются в одном секторе относительно земного наблюдателя, и потому видны все сразу на одной линии.

В этот раз парад образуют Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. В принципе, наблюдать это небесное явление можно будет за день-два до и после 28 февраля.

Лучшее время для наблюдения — полчаса-час после захода солнца. Смотреть нужно на запад.

Меркурий, Венеру, Юпитер и Сатурн можно, как и обычно, наблюдать невооружённым глазом.

Венера — самая яркая «звезда» вечернего неба. Юпитер тоже будет довольно ярок, он расположен выше и юго-восточнее Венеры. Сатурн виден слабее и расположен ближе к Венере, низко над горизонтом. Меркурий разглядеть сложнее всего, он виден очень краткое время после заката.

А вот чтобы найти в этом ряду Уран и Нептун, уже понадобится телескоп или хотя бы бинокль.

В целом же этот год богат на парады планет: малый утренний парад из Меркурия, Марса, Сатурна и Нептуна можно будет рассмотреть 18 апреля, 12 июня мини-парад объединит Меркурий, Венеру и Юпитер, 12 августа состоится ещё один большой парада — в этот раз утренний — из Меркурия, Марса, Юпитера, Сатурна и Нептуна, и наконец утром 14 ноября в одну линию выстроятся Меркурий, Венера, Марс и Юпитер.

#звезды #космос #астрономия #планеты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
