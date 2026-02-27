Ракету SLS, на которой американские астронавты должны были отправиться на Луну, вернули со стартовой площадки в ангар. А сам экипаж выпустили с предполетного карантина: старт к Луне, запланированный на начало марта, официально отменили.

Самую большую и мощную ракету в мире постоянно преследуют технические проблемы. Сначала полет к Луне планировался в начале февраля, но во время генеральной репетиции 2 февраля была выявлена утечка водорода (используется в качестве топлива). Аналогичная неисправность проявлялась еще в 2022 году при подготовке к миссии Artemis I — тогда корабль Orion облетел Луну без экипажа. Но создатели ракеты SLS явно любят ходить по граблям.

Была надежда, что впервые за 54 года люди вновь отправятся к спутнику Земли 8–11 марта: очередная репетиция 19 февраля прошла успешно. Но уже 21 февраля инженеры нашли проблемы с подачей сжатого гелия — он выдавливает жидкий водород и кислород в двигатели.

NASA сообщает, что «быстрая подготовка позволяет НАСА потенциально сохранить апрельское стартовое окно» (отправляться к Луне можно раз в месяц — иначе к ней слишком долго лететь), но такая размытая и неуверенная формулировка намекает, что, скорее всего, ракету отремонтируют ближе к маю.

Опыт SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса показывает, что сейчас возможно спроектировать и построить с нуля полностью новую ракету, напичканную современными технологиями под завязку. При этом она получится дешевой по меркам отрасли.

Но ракета SLS другая — назвать ее новинкой можно с очень большой натяжкой. Компания Boeing решила не изобретать велосипед, а просто взяла систему Space Shuttle и убрала с него сам шаттл. Бак для водорода, основные двигатели и твердотопливные ускорители остались прежними. Разве что двигатели RS-25 перенесли с шаттла на бак — так и получилась классическая ракета. Все старое и дорогое — каждый запуск оценивается в 4 млрд долларов.

Все технологии многократно отработаны, принципиально ничего нового создавать не надо было. Однако от момента начала разработки до первого полета ракеты прошло 11 лет, за это время NASA потратило 23,8 млрд долларов. А к настоящему моменту американское космическое агентство только на создание ракеты и стартового комплекса выделило 31,6 млрд долларов. Корабль Orion, в котором люди отправятся к Луне, «съел» еще 16 млрд долларов. Итого NASA на создание лунного транспорта потратило 47,6 млрд долларов.

Это не просто колоссальные деньги (3,65 трлн рублей по текущему курсу — в 11 раз больше бюджета всего Роскосмоса на 2026 год), но еще и кратное превышение запланированного бюджета. В 2011-м руководство NASA ожидало, что ракета с кораблем будут готовы к 2017 году, а на их создание потребуется 18 млрд долларов.

Многолетние задержки и улетающие в трубу деньги — все это очень похоже на то, что долгое время происходило Роскосмосе. Оказывается, не только у нас могут неэффективно распоряжаться ресурсами.

Неудивительно, что создание SLS обросло скандалами. В отчетах Офиса генерального инспектора NASA указали на маскировку реальных расходов и неэффективное управление, а конгрессменов обвиняют в лоббировании интересов подрядчиков. Из-за этого даже родилась альтернативная расшифровка названия ракеты: не Space Launch System («Система запуска в космос»), а Senate Launch System, намекающая на обогащение сенаторов и других чиновников как главную цель проекта.

И случай с SLS — не единственный пример, когда бюрократия побеждает здравый смысл. На днях NASA опубликовало результаты расследования инцидента с кораблем Starliner от компании Boeing, из-за которого астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс застряли на МКС и провели там девять месяцев вместо десяти дней. В публикации на 312 страниц говорится, что из-за бюрократии и желания получить второго, помимо SpaceX Илона Маска, доставщика людей на МКС в NASA пренебрегли возможными рисками. А новоиспеченные руководитель агентства Джаред Айзекман добавил, что NASA пустило на самотек процесс закупок и не вникало в ход разработки космического корабля.

Пока частники нового поколения поражают технологиями и достижениями, NASA, как мыши из анекдота, плачет, колется, но продолжает жевать кактус. Только в роли кактуса раз за разом оказывается поглощающий миллиарды долларов Boeing. Тоже, кстати, частная компания, только «прилипшая» к космическому агентству еще на заре космонавтики.

После такого упорства в выборе подрядчиков даже появляется некоторая логика в позиции сторонников теории заговора, которые утверждают, что люди никогда не летали на Луну, что никакого космоса не существует, а вся эта деятельность NASA, Роскосмоса и других подобных организаций — лишь отвлекающий маневр и распил бюджета. Надеемся, что хотя бы в мае экипаж корабля Orion опровергнет это утверждение, и человечество сделает еще один шаг в космос.