Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Smart-ID обновился: новая версия сможет определять возраст покупателей алкоголя

Пользователей популярного приложения для подтверждения личности «Smart-ID» ждут нововведения. В последней версии больше не требуется вводить личный код и сравнивать контрольные коды.

Новая версия интерфейса программирования приложения (API) называется «Smart-ID+», однако, как отметил представитель «SK ID Solutions» Аллан Юхе, пользователям не нужно скачивать новое приложение.

Новые функции появятся в уже установленном приложении «Smart-ID». При включённых автоматических обновлениях новая версия установится сама.

По словам А. Юхе, изменения направлены на защиту пользователей от мошенников. Теперь при входе в электронные сервисы не нужно вводить личный код или сверять контрольные коды.

Аутентификация напрямую связывается с устройством пользователя — и инициирование операции, и её подтверждение происходят на самом телефоне. Это усиливает защиту, особенно от фишинговых атак.

Подтвердить вход или, например, денежный перевод можно будет только если действие инициировано в приложении «Smart-ID». Пользователь должен самостоятельно начать и подтвердить каждую транзакцию на своём телефоне.

Предусмотрены два способа входа:

  • с использованием динамического QR-кода при подключении через компьютер или другое устройство;

  • через автоматический переход между приложениями (app-to-app) при использовании телефона.

В первом случае пользователь сканирует QR-код в приложении «Smart-ID» и подтверждает действие PIN1-кодом.

Во втором — при выборе входа через «Smart-ID» приложение открывается автоматически, и действие подтверждается PIN1 без ввода личного или QR-кода.

Новые функции будут внедряться в электронных сервисах поэтапно — в зависимости от технической готовности поставщиков услуг. Пока часть сервисов не обновлена, «Smart-ID» можно использовать привычным способом.

Подтверждение возраста в магазинах

Решение «Smart-ID+» для подтверждения возраста в кассах самообслуживания первым в странах Балтии внедрила одна литовская торговая сеть.

Покупателям алкоголя или энергетических напитков нужно отсканировать QR-код на экране кассы и ввести PIN1. Система автоматически проверяет возраст и позволяет завершить покупку без участия сотрудника.

Технология доступна в Эстонии и Литве с декабря 2025 года, в Латвии появится с большим опозданием – в марте.

#безопасность #технологии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
