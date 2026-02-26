Baltijas balss logotype
Ищете работу? Вот отрасли с самыми быстрорастущими вакансиями в ЕС 0 1270

Бизнес
Дата публикации: 26.02.2026
Euronews
В постковидный период ряд секторов экономики ЕС испытывали трудности с заполнением вакансий, в то время как в других секторах уровень занятости снизился, что свидетельствует о меньших трудностях с набором персонала.

По состоянию на начало 2026 года рынок труда в Европе находится на достаточно стабильном уровне, демонстрируя рекордно высокие показатели занятости в условиях экономического спада и глобальной нестабильности.

Однако, несмотря на устойчивость рынка в целом, некоторые отрасли нуждаются в работниках и с трудом заполняют пробелы, образовавшиеся после пандемии COVID-19.

Новые данные, опубликованные Евростатом, показывают, что в период с 2019 года - до начала пандемии - по 2023 год наибольший рост числа вакансий зафиксирован для работников обрабатывающей промышленности - на 4,2%.

Этот рост свидетельствует о том, что в этот период сектор испытывал больше трудностей с набором персонала. Закрытие предприятий во время пандемии привело к огромным перебоям в цепочке поставок и оттоку работников из обрабатывающей промышленности.

Как только ситуация начала нормализовываться, отрасль начала быстро восстанавливаться, чтобы ускорить производство и удовлетворить растущий спрос - и для достижения этих целей ей требовались работники.

Согласно данным Евростата, следующие по величине показатели вакансий наблюдались на должностях менеджеров по продажам, маркетингу и развитию (3%), работников отдела продаж (2,8%), работников транспортно-складского хозяйства (2,5%) и других офисных работников (2,4%).

Однако не все профессии одинаковы - в некоторых секторах количество вакансий за тот же период сократилось.

Наибольшее падение было отмечено среди техников в области биологических наук (-2,6%), специалистов по базам данных и сетям (-1,7%), а также разработчиков и аналитиков программного обеспечения (-1,5%).

Некоторые эксперты объясняют снижение темпов роста в этих секторах отчасти развитием автоматизации и искусственного интеллекта. Хотя спрос на специализированные должности, например, в области анализа данных или генной терапии, остается высоким, это не всегда касается области физического труда или чисто научно-исследовательских вакансий.

Тем не менее, хотя снижение показателей, вероятно, означает, что в этих областях стало меньше трудностей с набором персонала, это не значит, что количество таких профессий сокращается, согласно данным Евростата.

Например, несмотря на то, что доля вакансий для специалистов по базам данных и сетям снизилась (до 5,1%), она по-прежнему значительно превышает средний показатель по всем профессиям, который составляет 2,4%.

Более того, в период с 2019 по 2023 годы доля сотрудников, занятых в сфере баз данных и сетей, выросла на 0,2%.

Аналогичная ситуация произошла и с разработчиками и аналитиками программного обеспечения - сектор, в котором было зарегистрировано снижение до 6,9% в 2023 году, но доля работников которого выросла на 0,5% за это время, согласно данным Евростата.

С другой стороны, в других секторах, где уровень вакансий вырос, наблюдалось снижение доли занятых. Это касалось, например, работников транспорта и складского хозяйства (-0,2%) и работников сферы продаж (-0,1%) в период с 2019 по 2023 годы.

#covid-19 #искусственный интеллект #трудоустройство #вакансии #рынок труда #экономика
Видео