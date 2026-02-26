Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Хотели скупить всё»: зафиксирован всплеск интереса инвесторов к недвижимости в столице Гренландии 0 268

Бизнес
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Хотели скупить всё»: зафиксирован всплеск интереса инвесторов к недвижимости в столице Гренландии

Всплеск интереса к недвижимости со стороны американских покупателей в гренландском Нууке в начале прошлого года побудил законодателей поспешно ввести ограничения на иностранные покупки и изменить фокус будущего закона Гренландии по проверке иностранных инвестиций.

До того, как президент США Дональд Трамп активизировал свою риторику о желании "приобрести" Гренландию, иностранцы не проявляли особого интереса к недвижимости в Нууке.

Нуук, Нук или Готгоб – крупнейший город Гренландии. Основан в 1728 году, до 1979 года официально употреблялось название Готгоб. Население города составляет около 20 000 человек – это примерно треть населения острова.

В январе 2025 года, примерно в то время, когда Трамп возобновил свои усилия по усилению контроля над Гренландией, юристы и агентства недвижимости в столице начали получать многочисленные запросы от американских покупателей.

"Самые агрессивные из них хотели купить все, что было доступно на рынке", – заявил один из собеседников агентства.

Интерес Трампа к арктическому острову поставил законодателей перед дилеммой. Местные депутаты пытаются сбалансировать необходимость привлечения капитала для стимулирования стагнирующей экономики с желанием заблокировать американских инвесторов, которые, как они подозревают, могут иметь скрытые политические мотивы.

В то же время неизвестно, кем именно были эти инвесторы и были ли они связаны со стремлением Трампа относительно Гренландии.

По словам трех собеседников Reuters, внезапный интерес напугал законодателей. Они опасались, что иностранные покупатели могут вытеснить жителей с и так напряженного рынка жилья в Нууке.

Законопроект о проверке иностранных инвестиций, который разрабатывался долгое время и был официально подан в парламент в октябре, изначально частично задумывался как предохранитель против нежелательных китайских инвестиций. Однако после возобновления амбиций Трампа в отношении Гренландии акценты сместились.

Законопроект, впервые обсужденный в ноябре, будет повторно рассмотрен в апреле и, как ожидается, принят в том же месяце.

Читайте нас также:
#США #недвижимость #инвестиции #Гренландия #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эхо иранской войны: латвийские АЗС пугают водителей неизбежным ростом цен
Изображение к статье: Поднебесная создала крупнейшую в мире экосистему безэмиссионного транспорта. Иконка видео
Изображение к статье: Сообщили о подорожании нефти
Изображение к статье: Насколько подорожает нефть?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: До +15 градусов: синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: Исследование: влияние кастрации на продолжительность жизни ротвейлеров
В мире животных
Изображение к статье: Пьёте кофе? Учёные рассказали, как это влияет на риск слабоумия
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: До +15 градусов: синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео