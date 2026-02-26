Всплеск интереса к недвижимости со стороны американских покупателей в гренландском Нууке в начале прошлого года побудил законодателей поспешно ввести ограничения на иностранные покупки и изменить фокус будущего закона Гренландии по проверке иностранных инвестиций.

До того, как президент США Дональд Трамп активизировал свою риторику о желании "приобрести" Гренландию, иностранцы не проявляли особого интереса к недвижимости в Нууке.

Нуук, Нук или Готгоб – крупнейший город Гренландии. Основан в 1728 году, до 1979 года официально употреблялось название Готгоб. Население города составляет около 20 000 человек – это примерно треть населения острова.

В январе 2025 года, примерно в то время, когда Трамп возобновил свои усилия по усилению контроля над Гренландией, юристы и агентства недвижимости в столице начали получать многочисленные запросы от американских покупателей.

"Самые агрессивные из них хотели купить все, что было доступно на рынке", – заявил один из собеседников агентства.

Интерес Трампа к арктическому острову поставил законодателей перед дилеммой. Местные депутаты пытаются сбалансировать необходимость привлечения капитала для стимулирования стагнирующей экономики с желанием заблокировать американских инвесторов, которые, как они подозревают, могут иметь скрытые политические мотивы.

В то же время неизвестно, кем именно были эти инвесторы и были ли они связаны со стремлением Трампа относительно Гренландии.

По словам трех собеседников Reuters, внезапный интерес напугал законодателей. Они опасались, что иностранные покупатели могут вытеснить жителей с и так напряженного рынка жилья в Нууке.

Законопроект о проверке иностранных инвестиций, который разрабатывался долгое время и был официально подан в парламент в октябре, изначально частично задумывался как предохранитель против нежелательных китайских инвестиций. Однако после возобновления амбиций Трампа в отношении Гренландии акценты сместились.

Законопроект, впервые обсужденный в ноябре, будет повторно рассмотрен в апреле и, как ожидается, принят в том же месяце.