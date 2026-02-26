Baltijas balss logotype
Не от хорошей жизни - в Латвии растет число мелких краж

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Не от хорошей жизни - в Латвии растет число мелких краж

Ожидается, что в этом году Государственная полиция будет часто сталкиваться с преступлениями, связанными с оправданием войны и использованием символики агрессоров, сообщил в четверг журналистам начальник Государственной полиции Армандс Рукс.

Ответственные службы, а не только полиция, должны активно работать, чтобы информировать общество о людях, совершающих подобные преступления, так как они могут угрожать внутренней безопасности Латвии, сказал Рукс.

В прошлом году работа полиции была "напряженной и стрессовой", сказал Рукс, который считает, что Латвия - относительно безопасная страна, но общество не может жить с мыслью о том, что кризисов не будет - люди должны уметь защитить себя.

В прошлом году Госполиция зарегистрировала 34 787 преступлений, а другие следственные органы - 37 373 преступления. Наибольшее количество преступлений было зарегистрировано в Даугавпилсе и Риге.

Количество особо тяжких преступлений в прошлом году увеличилось на 223 случая, а количество тяжких преступлений уменьшилось на 675 случаев.

Значительно увеличилось количество менее тяжких преступлений - на 1 563 случая, а количество уголовных нарушений уменьшилось на 348.

Согласно статистике, в прошлом году увеличилось число сексуальных преступлений против несовершеннолетних, в то время как количество некоторых преступлений сократилось. Также увеличилось количество преступлений, связанных с мошенничеством, и случаев жестокого обращения с животными.

Больше всего в прошлом году выросло число мелких краж.

Рукс считает, что необходимо найти механизмы, которые помогут сократить количество мелких краж. Хотя они не опасны, они усложняют повседневную жизнь потерпевших.

По словам Рукса, мелкие кражи растут в то время, когда люди переживают спад своего благосостояния, поэтому они совершают быстрые преступные действия с минимальной материальной выгодой.

Он призывает политиков и правоохранителей обсудить возможность борьбы с мелкими кражами с помощью административных, а не уголовных процедур, так как это сделает наказание за мелкое воровство более неотвратимым.

Глава Госполиции заявил также о необходимости обязательной регистрации пользователей SIM-карт предоплаты, чтобы снизить уровень мошенничества.

#полиция #Латвия #мошенничество #преступность #безопасность #общество
Видео