Евросоюз намерен открыть рынок труда для водителей грузовиков из третьих стран: Египта, Бангладеш, Пакистана, Марокко, Туниса, Кении, Индии. Как они водят, мы в Латвии знаем по недавней аварии, устроенной индийцем за рулём фуры, пишет портал Grani.lv.

До сих пор набор водителей из-за пределов Европейского союза был прерогативой частных компаний и отдельных государств-членов. Этот процесс, часто сложный и длительный, варьируется от страны к стране.

Но Европейская комиссия решила взять его в свои руки. Она планирует максимально упростить процедуры набора водителей из стран, не входящих в ЕС, а также установить общие правила для их защиты от злоупотреблений и обеспечения справедливых условий труда.

Зачем это делается? Так ведь в ЕС нехватка водителей грузовиков — уже на 2023 их не хватало полмиллиона, а сейчас эти цифры ещё больше. Вот умная Еврокомиссия и придумала выход.

По её запросу Международный союз автомобильного транспорта подготовил доклад, анализирующий все аспекты найма водителей из-за пределов Европы. Там подчеркивается необходимость ускорения визовых процедур и признания профессиональной квалификации, полученной за пределами ЕС. Речь о наборе водителей из таких стран, как Египет, Бангладеш, Пакистан, Марокко, Тунис, Кения. И, конечно, Индия, с которой Евросоюз сейчас заключил отдельное «историческое соглашение», откуда тоже предусматривается массовый завоз рабочей силы в ЕС.

Те, кто бывал в какой-либо из этих стран, наверняка запомнили неповторимый стиль тамошнего вождения: «правила — ничто, обгон и нарушения — всё». Но давайте, чтобы нас не обвинили в предвзятости, спросим у ИИ, ведь он пылесосит всё информационное пространство Интернета, обобщая отзывы. Вот что пишет нейросеть Gemini (та, что работает при поисковике Google):

«Вождение в Египте характеризуется как «организованный хаос» — это стиль вождения, требующий высокой концентрации, опыта и стальных нервов. Местные водители опытны, но часто игнорируют правила дорожного движения...».

«Вождение в Пакистане — это экстремальный опыт для непривыкшего водителя, характеризующийся высокой степенью хаоса, непредсказуемости и интенсивным использованием звуковых сигналов...».

«Вождение в Бангладеш часто описывают как хаотичное, агрессивное и непредсказуемое. Это страна с левосторонним движением, где правила дорожного движения соблюдаются редко, а на дорогах царит принцип «сила (размер транспорта) имеет преимущество»...».

«Вождение в Марокко для иностранца может быть как приятным приключением, так и стрессовым опытом, в зависимости от того, где именно вы едете (город или трасса). В целом, стиль вождения можно описать как хаотичный, но предсказуемый, если знать местные особенности, где «дорожные правила — это всего лишь рекомендации»...».

«Вождение в Тунисе для иностранцев может показаться экстремальным. Водители часто пренебрегают правилами, полагаясь на интуицию и быструю реакцию, игнорируют полосы движения, лавируют в потоке, не используют поворотники и могут неожиданно перестроиться. Знаки остановки и сигналы светофора часто не берутся во внимание...».

«Вождение в Кении — это специфический опыт, требующий высокой концентрации, адаптации к левостороннему движению и готовности к агрессивному стилю вождения со стороны местных водителей. Маршрутки-матату — самые непредсказуемые участники движения. Они могут резко остановиться для посадки пассажиров, перестроиться без предупреждения или двигаться по встречной полосе. Водители больших автобусов и грузовиков считают, что имеют преимущество, вынуждая легковые автомобили уступать...».

«Вождение в Индии характеризуется левосторонним движением, высокой плотностью трафика, хаосом и постоянным использованием звуковых сигналов. Водители часто игнорируют разметку, обгоняют с любой стороны, хоть справа, хоть слева, движение требует максимальной осторожности, адаптации к агрессивному стилю и готовности к неожиданным маневрам. На дороге царит принцип «кто больше, тот и прав», отсюда преимущество у автобусов и грузовиков...».

Напомним: тяжёлое ДТП, которое случилось у нас 18 февраля на Лиепайском шоссе, произошло именно потому, что водитель из Индии, управляя фурой, наплевал на знак «Стоп». В Индии многие так делают, так почему в ЕС надо менять свои привычки? Результат: грузовик врезался в автобус, водителю автобуса раздробило ноги и их пришлось ампутировать. Пассажиры автобуса лежат в больнице с тяжёлыми травмами: переломы таза, костей лица и даже основания черепа.

Но члены Еврокомиссия думают масштабно: европейский рынок надо насытить, 500 тысяч вакансий водителей грузовиков требуется заполнить, всё остальное неважно. А потому уже разработан проект SDM4EU (Skilled Driver Mobility for Europe), в рамках которого сейчас упрощаются процедуры, чтобы как можно быстрее трудоустраивать в ЕС водителей из Египта, Бангладеш, Пакистана, Марокко, Туниса, Кении, Индии.

Начало пилотных проектов запланировано на вторую половину 2026 года.