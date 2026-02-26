Baltijas balss logotype
В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами 1 253

Люблю!
Дата публикации: 26.02.2026
УНИАН
Все больше туристов отправляются "за продуктами" в супермаркеты других стран.

Гастрономический туризм выходит на новый уровень. В мире все большую популярность набирает так называемый "grocery tourism", подразумевающий поездки в другие страны с целью покупок продуктов в местных супермаркетах.

Как пишет Daily Mail, этот феномен, известный как "продуктовый туризм", за последний год вырос в геометрической прогрессии и теперь считается одним из главных туристических трендов 2026 года. Люди отправляются за покупками как для того, чтобы питаться доступными местными продуктами во время отдыха, так и чтобы забрать их домой.

Новое исследование гостиничного гиганта Hilton показывает, что аж 77% путешественников активно участвуют в этом тренде, а 35% отдыхающих планируют походы в супермаркеты во время своей следующей поездки.

Почему продуктовый туризм стал так популярен

Основным толчком к развитию этого тренда аналитики называют бум Airbnb, когда туристы получают кухни, где могут готовить еду с нуля – часто используя свежие местные продукты с фермерских рынков, магазинов шаговой доступности и сетевых супермаркетов.

Но даже для тех, кто остановился в отеле, поход в ближайший магазин – прекрасная возможность посмотреть местные товары и запастись региональными закусками, недорогим алкоголем и необычными продуктами.

В последнее время продуктовый туризм, также называемый "супермаркетным туризмом", стал самостоятельным трендом в социальных сетях, где тысячи людей демонстрируют целые тележки покупок – от ланч-боксов на вынос и носков за пару долларов в Японии до свежих сыров, мясных деликатесов и косметики во Франции.

#туризм #путешествия #продукты #отдых #социальные сети #покупки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    26-го февраля

    Ну зачем так далеко - Франция или Япония?

    В Паневежисе или Шауляе всё в два раз дешевле, особенно медикаменты.

    Но стоит только переехать в Польшу, в те же Сувалки, всё в два раза дешевле чем в Литве.

    3
    1

Видео