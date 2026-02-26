Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке 0 526

Люблю!
Дата публикации: 26.02.2026
УНИАН
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
ФОТО: depositphotos

Французские и японские женщины, кажется знают какой-то особенный секрет, который помогает им стареть изящно и красиво. Как пишет vegoutmag.com, причина кроется не в особенном уходе за кожей или удачной генетике, а в одной культурной привычке, связанной с едой - осознанном питании.

Исследования Корнельского университета показывают, что люди, которые едят осознанно, потребляют на 30% меньше калорий и сообщают о большей удовлетворенности своими приемами пищи. Результат? Снижение уровня ожирения, улучшение пищеварения и более грациозное старение.

Качество важнее удобства

В французской и японской культурах приоритет отдается свежим, цельным продуктам. Они покупают продукты на рынках, а не только в супермаркетах. Они выбирают сезонные продукты. Они готовят с нуля. Исследование, опубликованное в журнале Journal of Nutrition, показало, что у женщин, которые готовят дома не менее пяти раз в неделю, значительно ниже показатели воспаления, что напрямую коррелирует с замедлением старения.

Социальный аспект

Во Франции и Японии еда – это социальные события. Семьи собираются вместе. Друзья задерживаются. Разговоры льются рекой.

Психолог Сьюзан Алберс отмечает, что совместный прием пищи активирует иные нейронные связи, чем употребление пищи в одиночку. Когда мы едим с другими, мы естественным образом замедляем темп, тщательно пережевываем пищу. Более тщательно и с большим удовольствием от меньших порций.

Прислушиваясь к голоду, а не к часам

Француженки редко перекусывают. Они едят сытные блюда, а затем прекращают есть, пока снова не почувствуют настоящий голод. В то же время японские женщины практикуют так называемый "хара хати бу", то есть едят до тех пор, пока не насытятся на 80%.

Этот интуитивный подход к еде снижает хроническое воспаление и окислительный стресс, два основных фактора старения. Исследование Гарвардского университета показало, что у женщин, практикующих интуитивное питание, более низкий уровень кортизола и лучшие показатели метаболического здоровья.

Удовольствие без чувства вины

Французские и японские женщины наслаждаются едой без мучительного чувства вины, которое преследует многих американских женщин. Они едят шоколад. Они наслаждаются десертом. Они просто делают это осознанно, меньшими порциями, без цикла переедания-ограничения.

В то же время хроническое чувство вины и стыда запускают воспалительные реакции, которые проявляются на нашем лице и в нашем здоровье.

Более широкая картина пищевой культуры

Во Франции и Японии еда – это искусство, традиция, связь. Исследования Токийского университета показывают, что в культурах, где время приема пищи имеет первостепенное значение, наблюдается более низкий уровень депрессии, тревожности и возрастного снижения когнитивных функций.

Читайте нас также:
#культура #питание #кулинария #старение #здоровье #еда #стиль жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зеркальное окрашивание волос — тренд 2026: как выполняется и что дает
Изображение к статье: «Посмотрим, на чьей стороне правда»: Анна Седокова выступила с резким заявлением о родных Яниса Тиммыа
Изображение к статье: Дерево в интерьере 2026: не только красиво, но и полезно для психики
Изображение к статье: Вы сами усиливаете свою тревожность: психолог назвал неожиданные причины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
1
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео