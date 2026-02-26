Baltijas balss logotype
Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского 0 720

Люблю!
Дата публикации: 26.02.2026
womanhit
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского

Ушла из жизни актриса, запомнившаяся зрителям образом Снежной королевы и редкой экранной красотой. Последние десятилетия она провела вдали от сцены и камер.

25 февраля стало известно о смерти легендарной актрисы театра и кино Натальи Климовой. Артистка ушла из жизни, не дожив всего два дня до своего 88-летия. Первыми о трагедии сообщили журналисты портала «Муром24», отметив, что соболезнования ее супругу, народному артисту РСФСР Владимиру Заманскому, уже выразили городские власти.

Наталья Климова (урожденная Малкина — прим. ред.) будет похоронена в Муроме. Свой покой артистка обретет на территории местного Свято-Воскресенского женского монастыря, которому она вместе с мужем многие годы оказывала поддержку.

Наталья Климова родилась 27 февраля 1938 года. Ее путь в искусство начался не сразу: сначала она пробовала силы в строительном вузе, но быстро осознала свое истинное призвание. Окончив Школу-студию МХАТ в 1963 году, она присоединилась к труппе театра «Современник».

klimova-1.jpg

Всесоюзную славу актрисе принесла роль в легендарном фильме «Снежная королева». Созданный ею холодный и величественный образ стал культовым для целого поколения зрителей.

Особенно горькой эта трагедия стала для ее супруга — Владимира Заманского, который совсем недавно отметил (!) столетний юбилей. Их история началась еще в стенах Школы-студии МХАТ, где будущие звезды учились у одного мастера, а затем продолжилась на сцене театра «Современник», став не только творческим, но и судьбоносным союзом.

zamans.jpg

В какой-то момент супруги сознательно отказались от столичной суеты, переехали в Муром и выбрали тихую, уединенную жизнь вдали от публики и кинематографа. Почти пять десятилетий Климова провела в добровольном затворничестве, редко появляясь на экранах и не давая поводов для новостей, оставаясь верной семье и внутреннему миру.

Читайте нас также:
#кино #искусство #смерть #театр #память #знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео