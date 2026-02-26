Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких 0 337

Люблю!
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких

Психологическое благополучие зависит от того, как человек относится к своему одиночеству.

Удовлетворённость жизнью у одиноких людей связана с реализацией их базовых психологических потребностей. Важную роль также играют тип привязанности и восприятие одиночества как осознанного выбора. Об этом пишет Personal Relationships.

Учёные изучили две группы: 445 взрослых (средний возраст — 53 года) и 545 студентов (около 19 лет). В ходе опроса оценивали уровень автономии (чувство контроля над жизнью), компетентности (уверенность в достижении целей) и взаимосвязи (ощущение поддержки со стороны других). Дополнительно анализировали тип привязанности и причины одиночества.

Результаты подтвердили, что люди, ощущающие автономию, компетентность и социальную связь, сообщают о большей удовлетворённости жизнью и меньшем уровне депрессии. При этом тревожный тип привязанности коррелирует с более низким уровнем благополучия. Те, кто воспринимает одиночество как осознанный выбор ради свободы, чувствуют себя лучше, чем те, кто считает его вынужденным состоянием.

Получается, что качество жизни одиноких людей определяется не самим фактом отсутствия партнёра, а удовлетворением базовых психологических потребностей и характером восприятия своего положения. Открытость к случайным романтическим связям при этом не оказывает существенного влияния на общую удовлетворённость жизнью.

Читайте нас также:
#депрессия #одиночество #самопознание #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зеркальное окрашивание волос — тренд 2026: как выполняется и что дает
Изображение к статье: «Посмотрим, на чьей стороне правда»: Анна Седокова выступила с резким заявлением о родных Яниса Тиммыа
Изображение к статье: Дерево в интерьере 2026: не только красиво, но и полезно для психики
Изображение к статье: Вы сами усиливаете свою тревожность: психолог назвал неожиданные причины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
1
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео