Психологическое благополучие зависит от того, как человек относится к своему одиночеству.

Удовлетворённость жизнью у одиноких людей связана с реализацией их базовых психологических потребностей. Важную роль также играют тип привязанности и восприятие одиночества как осознанного выбора. Об этом пишет Personal Relationships.

Учёные изучили две группы: 445 взрослых (средний возраст — 53 года) и 545 студентов (около 19 лет). В ходе опроса оценивали уровень автономии (чувство контроля над жизнью), компетентности (уверенность в достижении целей) и взаимосвязи (ощущение поддержки со стороны других). Дополнительно анализировали тип привязанности и причины одиночества.

Результаты подтвердили, что люди, ощущающие автономию, компетентность и социальную связь, сообщают о большей удовлетворённости жизнью и меньшем уровне депрессии. При этом тревожный тип привязанности коррелирует с более низким уровнем благополучия. Те, кто воспринимает одиночество как осознанный выбор ради свободы, чувствуют себя лучше, чем те, кто считает его вынужденным состоянием.

Получается, что качество жизни одиноких людей определяется не самим фактом отсутствия партнёра, а удовлетворением базовых психологических потребностей и характером восприятия своего положения. Открытость к случайным романтическим связям при этом не оказывает существенного влияния на общую удовлетворённость жизнью.