Дата публикации: 26.02.2026
Жирный налёт на кухонных шкафчиках — настоящая проблема для хозяек. Справиться с ним поможет проверенный способ аших бабушек.

Для очистки понадобятся всего два продукта, которые есть почти на каждой кухне: растительное масло и пищевая сода. Чтобы приготовить средство, нужно смешать две столовые ложки соды с растительным маслом до получения густой пасты. ода должна полностью пропитаться маслом. Затем состав наносят на губку и аккуратно втирают в загрязнённые поверхности, оставляя на полчаса: средство легко распределяется и начинает действовать уже через несколько минут.

После этого остатки смеси и растворённого жира удаляют влажной тканью. После такой обработки поверхности заметно очищаются: в результате от липких пятен и застарелых капель не остаётся и следа.

Видео