Ушел из жизни актер Владимир Довжик. Ему было всего 57 лет. О причине смерти артиста рассказал его друг.

Исполнителя роли нейрохирурга Юрия Шейнмана в сериале «Склифосовский» Владимира Довжика не стало 24 февраля, ему было 57 лет. О трагедии рассказали коллеги.

«Пришла печальная весть: на 58-м году жизни не стало большого друга нашего Театра, прекрасного актера Владимира Давидовича Довжика. В 1998 г. он пополнил труппу театра „Человек“, выступив как актер и режиссер спектаклей „Приключения бегемотика Бантика“ и „Про Машу“, а также исполнив одну из главных ролей в спектакле „Искусство“.

Разноплановый, умный, тонкий актер и талантливый режиссер Владимир Довжик внес большой вклад в развитие нашего Театра. Театр «Человек» скорбит вместе с родными и близкими, коллегами и многочисленными поклонниками Владимира Давидовича. Светлая память!» — передали они.

«Последнюю неделю находился под присмотром врачей в реанимации, но, к сожалению, иногда бывают случаи, когда медики бессильны что-либо сделать. Причиной смерти стал инсульт», — поделился друг актера.

Довжик известен по многим хитовым проектам. Его можно увидеть в «Бригаде», где актер сыграл юриста Саши Белого. Также Владимир снимался в сериалах «Интерны», «Склифосовский», «Товарищи полицейские», фильме «Конец прекрасной эпохи» и других. Последней лентой с участием Довжика стал детектив «Американец», который выйдет в этом году. Владимиру доставались, в основном, небольшие роли второго плана.

Поклонники актера выражают свои соболезнования: «Запомнился еще с эпизодической роли в „Интернах“ (когда уговаривал Купитмана на работу в Рязани). Думал, что он старше (в „Склифосовском“ так выглядел), а по факту и 60 не было», «57 лет — это не возраст умирать. Какую бы малюсенькую роль ни играл, всегда обращала внимание на Владимира Довжика», «Очень жалко! Талантливый и запоминающийся актер. Светлая память и царствия небесного».