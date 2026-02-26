Baltijas balss logotype
Зимой даже одна чашка кофе может «бить по нервам»: почему так происходит 0 132

Люблю!
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зимой даже одна чашка кофе может «бить по нервам»: почему так происходит

Многие заметили, что привычная чашка кофе, которая обычно бодрит, в холодное время года может вызывать тревогу, сердцебиение и повышенное возбуждение. Эксперты объясняют, что это связано не только с самим кофеином, но и с сезонными изменениями в работе нервной системы — дефицитом света, накопленной усталостью и стрессом к концу зимы.

Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы — вещества, которое сигнализирует мозгу о необходимости отдыха. При нормальном сне и достаточном освещении это создаёт мягкий бодрящий эффект. Однако когда организм испытывает недостаток сна и света, а нервная система находится под нагрузкой, реакция на тот же объём кофеина может усиливаться — усиливается возбуждение, тревожность и чувство внутренней суеты.

Медицинские источники подтверждают, что чувствительность к кофеину весьма индивидуальна и зависит от генетики, метаболизма, возраста и даже гормонального фона. У части людей даже небольшие дозы стимулятора могут вызывать побочные эффекты — от учащённого сердцебиения до бессонницы и тревоги — если организм перерабатывает кофеин медленнее обычного.

Почему это особенно заметно зимой

Накопленный недосып. Зимой короткий световой день и дефицит солнечного света влияют на циркадные ритмы и качество сна, а это меняет восприятие стимуляторов вроде кофеина.

Изменение уровня нейромедиаторов. Меньше света — меньше серотонина, что делает нервную систему более чувствительной и менее устойчивой к возбуждающим эффектам кофеина.

Хронический стресс. К концу зимы стрессовые факторы — работа, бытовая нагрузка, утомление — накапливаются, а кофеин усиливает симпатическую реакцию организма «бей или беги», что ощущается как напряжение или тревога.

Между тем эксперты отмечают, что индивидуальная чувствительность к кофеину не всегда является патологией — это нормальная физиологическая реакция, варьирующаяся у людей. Если даже небольшие дозы кофеина приводят к выраженному дискомфорту — сильной тревоге, тахикардии или бессоннице — это может указывать на повышенную чувствительность, которая обусловлена генетикой или особенностями метаболизма.

Советы, если кофе действует слишком резко

Пересмотрите время употребления — например, пить кофе во второй половине дня может усиливать нарушения сна.

  • Уменьшите объём напитка или выберите альтернативы без кофеина — чай матча, травяные настои, цикорий.

  • Обратите внимание на качество сна — это может помочь снизить общую чувствительность нервной системы к стимуляторам.

...Усиленная чувствительность к кофе и кофеину к концу зимы — это сочетание физиологических особенностей организма и сезонных факторов: накопленного недосыпа, недостатка света, повышения уровня стресса и индивидуальных различий в метаболизме. Понимание этих механизмов помогает людям осознанно корректировать привычки употребления кофе и заботиться о своём самочувствии.

#зима #сон #стресс #тревога #метаболизм #кофеин
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
