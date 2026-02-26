Созревание плодов контролируется фитогормонами, которые вырабатывает само растение. Однако личинки насекомых, развивающиеся внутри плодов, заинтересованы в том, чтобы фрукт быстрее стал спелым: мягкая и сладкая мякоть более питательна и легче усваивается.

Поэтому личинки также выделяют фитогормоны или их аналоги, которые замедляют рост фрукта и запускают процесс его созревания. Червивые плоды, как правило, имеют все признаки спелости, но обычно они значительно меньше здоровых фруктов и часто имеют неправильную форму.