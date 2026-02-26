Baltijas balss logotype
Что представляют собой перекати-поле?

Дом и сад
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что представляют собой перекати-поле?

Общее название для схожих растений.

 

Качим, биюргун, кермек, резак и некоторые виды лука — все эти растения, относящиеся к различным ботаническим видам, объединяются под названием перекати-поле. Их общая черта заключается в том, что, обитая в пустынных и полупустынных регионах, к концу вегетационного периода они принимают форму своеобразных шаров из переплетенных веточек. Эти шары, подхваченные ветром, могут перемещаться на значительные расстояния, высеивая семена растений на своем пути.

Одним из таких «путешественников» является ревень Максимовича. С первыми теплыми лучами весны из земли вырастают крупные листья, а вскоре появляется красноватый ветвящийся стебель, который зацветает через 2–3 дня мелкими душистыми цветами. Со временем листья становятся еще больше, оставаясь при этом плотно прижатыми к земле по краям. На первый взгляд, листья могут показаться излишним элементом для пустынных условий, однако именно благодаря им растение получает воду, действуя как полиэтиленовая пленка в теплице. Внешняя поверхность листьев покрыта восковым налетом, который препятствует испарению влаги, а вода из почвы, конденсируясь на нижней стороне листа, всасывается им.

После цветения на ревене образуются бордово-коричневые семена. Вскоре корневая шейка пересыхает, и подхваченный ветром шар начинает свое путешествие по пустыне. Интересно, что на месте, где он рос, остается голое пятно — ни травинки, словно заколдованный круг. Вероятно, в листьях ревеня содержатся мощные гербицидные вещества, с помощью которых растение ведет «химическую войну» с соседями, не желая делиться ограниченными запасами влаги в пустыне.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
