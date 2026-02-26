Baltijas balss logotype
Врач дала несколько советов для облегчения кашля во время простуды 1 268

Lifenews
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач дала несколько советов для облегчения кашля во время простуды
ФОТО: Unsplash

Травяные чаи и мед облегчают кашель во время простуды.

Врач Роуз Паччионе дала несколько советов, которые помогут облегчить кашель во время простуды. Ее рекомендации приводит издание Infobae.

По словам Паччионе, ментоловые леденцы помогут временно снизить интенсивность кашля, но слишком частое их употребление, напротив, усугубит состояние. Справиться с проблемой можно также с помощью имбиря, поскольку он обладает противовоспалительными свойствами.

Для облегчения кашля полезно будет съесть и ложку меда перед сном, продолжила доктор. Этот продукт успокоит боль в горле и снизит вероятность приступа ночью. Кроме того, важно поддерживать водный баланс для разжижения слизи. Помимо воды, с этой целью можно употреблять бульоны и травяные чаи. В заключение Паччионе посоветовала использовать увлажнитель воздуха и воздушные фильтры для снижения раздражения дыхательных путей, а также спать с приподнятой головой для уменьшения количества приступов кашля и избегать курения.

Читайте нас также:
#медицина #врач #советы #простуда #лечение #кашель #травы #здоровье #мед
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • bt
    bory tschist
    26-го февраля

    _ так, вроде бы незаметно, портал BB превратился в кулинарно-медицинский ... (похоже, главным редактором и цензором назначили кого-то "влиятельного" из санэпидемстанции – изо дня в день: о примитивных котлетах и прыщах (o последних – редакция, наверное, o – своих)

    4
    1

