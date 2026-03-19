Андрей Осокин приглашает на весенний цикл концертов по всей Латвии

Дата публикации: 19.03.2026
Весной 2026 года пианист Андрей Осокин представит масштабную серию концертов, которая пройдет в разных городах Латвии. Музыкальный цикл объединён общей идеей — показать, как классическая музыка способна говорить с современным слушателем на живом и эмоциональном языке.

3 апреля в 17.00 в дворце культуры «Ziemeļblāzma» в Риге состоится концерт «Ещё один сияющий день», в котором Андрей Осокин выступит вместе с меццо-сопрано Иевой Паршей. Программа объединит духовную и светскую музыку, включая произведения Иоганна Себастьяна Баха и Франца Шуберта, а также латвийских композиторов Язепа Мединя, Эмила Дарзиньша и Эмиля Мелнгайлиса. Особое внимание будет уделено юбилейным датам Айвара Калейса, Имантса Земзариса, Петериса Васкса и Паулса Дамбиса.

AndrejsOsokins_Ieva.jpg

4 апреля в 19.00 в Малом зале концертного зала "Дзинтари" в Юрмале прозвучит камерная программа «Одинокий ангел». Андрей Осокин выступит вместе со струнным трио Kremerata Lettonica – скрипачкой Мадарой Петерсоне, альтисткой Евгенией Фроловой и виолончелистом Петерисом Чиркшисом. В концерте прозвучат произведения Петериса Васкса и Арво Пярта, Первый фортепианный квартет Таливалдиса Кениньша, а также сочинения Вольфганга Дарзиньша и Роберта Шумана. Публике также будет представлена премьера произведения композитора Якоба Янчевского.

KremerataLettonica.jpeg

Весенний цикл завершит программа Cantabilis, в которой Андрей Осокин выступит вместе с сопрано Бригитой Рейсоне. Концерты состоятся 3 мая в 18.00 в культурном центре города Апе и 28 мая в 19.00 в усадьбе Веселава. В программе прозвучат произведения итальянской оперной и латвийской вокальной музыки.

AndrejsOsokins_Brigita.jpg

Читайте нас также:
