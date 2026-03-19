Ранее уже «запятнавшие» себя сотрудники Государственной полиции недавно ещё больше опорочили форму, ведя себя неадекватно в состоянии опьянения и угрожая, рассказал передаче «Bez Tabu» (ТВ3) житель Елгавы Райтис, против которого эти полицейские действовали.

«Я уже спал, смотрю — звонит какой-то номер. Ответил. Сначала там шли отборные ругательства — получишь по ***, свинья! Сначала я сбросил. Когда позвонили второй раз, сказал, что мне неинтересны такие анонимные звонки. Сначала использовали данные другого человека, потом сказали — ладно, я Гатис Скрузманис», — рассказал ТВ3 Райтис.

Звонивший после часа ночи Гатис Скрузманис — сотрудник Государственной полиции, работающий в Елгаве. Райтис прервал разговор, однако позже Скрузманис, находясь в явном состоянии опьянения и держа в кадре бокал, продолжил ночные «развлечения» — совершил видеозвонок.

Райтис не растерялся и записал разговор. Важный факт: разбуженный среди ночи Райтис является потерпевшим по уголовному делу. Скрузманис пытался расспрашивать его об этом деле.

«Он звонил по делу, в котором я являюсь потерпевшим. Сначала вроде один человек, но я слышал на фоне, узнавал голоса — там был и процессуальный руководитель по моему делу, подсказывал, что говорить», - уточнил Райтис.

В компании гуляющих, помимо Скрузманиса, был полицейский Кристиан Грудулис, которого Райтис знает хуже — он тоже в состоянии опьянения появлялся в кадре.

Также за кадром находился полицейский Сандий Бечис. Ранее Бечис необоснованно задерживал Райтиса и, возможно, пытаясь защитить знакомого — местного предпринимателя — сфабриковал против него уголовное дело. Позже выяснилось, что Райтис в том деле был потерпевшим, что признал и человек, которого полицейский пытался защитить, и теперь к нему применены санкции. Самому Бечису грозят проблемы за недобросовестную работу. Он заинтересован в получении информации и влиянии, и именно по его указаниям Скрузманис так вёл себя в видеозвонке, утверждает Райтис.

Житель Елгавы возмущён — откуда у правоохранителей его данные и номер телефона.

По его словам, данные были получены из материалов дела, а в ходе видеозвонка, сопровождавшегося руганью и алкоголем, полицейские называли его адрес и намекали на возможный недружественный визит.

«Они пытались вытащить информацию для себя или запугать меня, чтобы я отказался от дела», — говорит Райтис.

Компания полицейских серьёзно опозорилась, когда решила, что отключила звук видеозвонка. Скрузманис и Бечис были недовольны вспышкой агрессии менее опытного коллеги Грудулиса, которая мешала их истинной цели — выведать информацию у Райтиса.

Главный герой ночного инцидента Скрузманис уже попадал в поле зрения «Bez Tabu» в 2018 году, когда съехал в кювет. Очевидцы тогда сообщали, что он был сильно пьян, однако прибывший наряд полиции разогнал свидетелей, не взял показания, не зарегистрировал ДТП и не провёл проверку на алкоголь. Возможно, «прикрытые» коллегами Скрузманис и Бечис также отличались и на службе.

Журналисты «Bez Tabu» попытались найти полицейских, опозоривших форму, однако лично их встретить не удалось. Тем не менее удалось связаться с одним из участников той ночи — Гатисом Скрузманисом. По его словам, он либо забыл, либо не знал, что даже вне службы нельзя порочить честь полицейского.

«А я что, представлялся как полицейский? Я нигде не говорил, что я полицейский. Роберт (журналист), вы звоните меня воспитывать? Этика правоохранителя запрещает звонить по телефону? В чём проблема? Я ещё раз говорю — не представлялся как полицейский. Не начинал разговор с “здравствуйте, это такой-то полицейский”. Если бы я звонил с рабочего номера, в рабочее время… Почему всё время пытаются связать это с тем, что я полицейский? Я звонил как частное лицо. Вёл частный разговор, меня не предупредили, что меня снимают и выложат в СМИ», - указал Скрузманис.

До другого участника ночного инцидента, полицейского Сандийса Бечиса, после разговора со Скрузманисом дозвониться не удалось.

Начальник Земгальского регионального управления Государственной полиции Индулис Блигзна назвал произошедшее неэтичным поведением сотрудников. В связи с инцидентом начата служебная проверка, а также административное производство.

После вмешательства «Bez Tabu» реакция полиции стала более жёсткой — ранее Райтис получил ответ, что дисциплинарного нарушения не усматривается, лишь указано на несоблюдение этики. Теперь же полицейским грозит дисциплинарное наказание и административная ответственность за нарушение покоя.

Райтис настаивает, что их следует привлечь и к уголовной ответственности, что исключило бы их из рядов правоохранительных органов. Он подчёркивает, что в видеозвонке полицейские обсуждали его адрес и использовали номер телефона, полученные из материалов дела, где он проходит как потерпевший, а также угрожали и, возможно, пытались на него повлиять.

Бюро внутренней безопасности, которое рассматривает возможные преступления со стороны полицейских, ещё до вмешательства «Bez Tabu» сообщило Райтису, что не усматривает оснований для оценки ситуации в рамках уголовного процесса.