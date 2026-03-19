Вопрос ремонта Вантового моста вызывает наибольшие опасения в части организации дорожного движения, заявил в интервью программе «900 секунд» на TV3 вице-мэр Риги Марис Спринджукс, пишет ЛЕТА.

«Если вспомнить, что происходило с движением во время ремонта моста Брасас, путепровода на улице Алтонавас, Дзелзавас, все эти случаи создавали огромные неудобства», — отметил он.

Спринджукс подчеркнул, что Рижской думе необходимо своевременно разработать «план Б». «Что будет с общественным транспортом, как адаптироваться частным автомобилям», — сказал он, добавив, что для думы важно создавать предсказуемые правила. Он также допустил, что жители могут изменить привычки и чаще пользоваться общественным транспортом.

Вице-мэр пообещал, что самоуправление будет думать над тем, чтобы общественный транспорт продолжал двигаться бесперебойно.

Как сообщалось, Рижская дума планирует занять до 84,46 миллиона евро на ремонт Вантового моста. В том числе в 2026 году потребуется до 6,7 миллиона евро, в 2027 году — до 42 миллионов евро и в 2028 году — до 35,76 миллиона евро.

В конкурсе на реконструкцию Вантового моста победило объединение поставщиков «Vanšu tilts», предложившее выполнить работы за 69,8 миллиона евро без НДС, свидетельствует информация в Электронной системе закупок. В объединение входят ООО «Hanza Construction Group», ООО «Tilts» и ООО «Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs "Vektors T"».

Общая длина Вантового моста составляет 593,6 метра, высота основного пилона достигает 108,7 метра. Проект предусматривает обновление асфальтового покрытия проезжей части, создание разделённой пешеходной зоны и велоинфраструктуры. Ширина тротуаров составит 1,7 метра с одной стороны и 1,9 метра — с другой. Перила моста будут восстановлены на прежней высоте — 1,3 метра.

Также предусмотрена замена вант — их общий вес составит 385,5 тонны. Планируется установка новых защитных оболочек для существующих и новых вант общей протяжённостью 3084 метра, что обеспечит долговечность и защиту от воздействия окружающей среды.

Реконструкция Вантового моста будет реализована по методу «проектируй и строй», который предусматривает, что один подрядчик выполняет как разработку проекта, так и строительные работы, обеспечивая единый подход, согласованность и ответственность на протяжении всего срока выполнения договора.

Всего в Риге насчитывается 145 мостов, путепроводов и пешеходных тоннелей. Часть из них уже отслужила свой срок, о чём свидетельствуют их внешний вид и техническое состояние.