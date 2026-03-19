Победители премии и реакция актёра

В числе главных триумфаторов церемонии оказались картина Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», получившая шесть наград, включая приз за лучший фильм, а также фильм Райана Куглера «Грешники», удостоенный четырёх статуэток.

Меньшиков оценил эти работы без восторга. По его мнению, фильм Андерсона можно назвать качественным, однако он усомнился в его значимости и предположил, что со временем картина может быстро забыться.

Резкая критика «Грешников»

Куда жёстче актёр высказался о второй ленте. Он заявил, что фильм производит впечатление перегруженного смыслами, которые, по его мнению, не находят убедительного воплощения. В целом Меньшиков охарактеризовал картину как претенциозную и лишённую глубины.

Комментарий о Тимоти Шаламе

Отдельное внимание актёр уделил Тимоти Шаламе, который в этом году был номинирован на премию, но уступил награду Майклу Б. Джордану. Меньшиков связал этот результат с недавними высказываниями Шаламе о балете и опере, вызвавшими общественный резонанс.

При этом отмечается, что процедура голосования за лауреатов премии завершается заранее, поэтому подобные заявления не влияют на окончательные итоги.

Скандал вокруг актёра

Ранее Шаламе оказался в центре обсуждения после интервью, в котором назвал оперу и балет устаревающими видами искусства. Эти слова вызвали критику со стороны представителей культурной среды и бурную реакцию в социальных сетях.

Дополнительный резонанс вызвал и тот факт, что семья актёра связана с балетом, а сам он в детстве занимался этим видом искусства.

Единственное исключение

Несмотря на общую критику, Меньшиков выделил один фильм — норвежскую драму «Сентиментальная ценность». По его словам, это редкий пример вдумчивого кино, которое требует спокойного и внимательного просмотра.

Контекст номинации Шаламе

Тимоти Шаламе был номинирован на «Оскар» за главную роль в фильме «Марти Великолепный». Его работа получила высокие оценки критиков, а ранее он был удостоен премии «Золотой глобус». Эта номинация стала для актёра уже третьей, однако награда вновь досталась другому исполнителю.