Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

КНДР поставила российской армии 11 000 00 снарядов 1 220

В мире
Дата публикации: 19.03.2026
BB.LV
122-миллиметровые снаряды для гаубиц - с Северной Кореи.

Только за счет Пхеньяна можно закрыть потребности в боеприпасах.

Власти Северной Кореи за два с половиной года поставили миллионы боеприпасов для нужд российской армии, пишут "Важные истории" и британский Open Source Centre, получившие доступ к документам о перемещениях судов, участвовавших в транспортировке.

По их данным, с лета 2023 года четыре российских судна совершили как минимум 112 рейсов в КНДР, в ходе которых поставили от восьми до 11 миллионов боеприпасов для российской армии. В среднем это было около 350 тысяч боеприпасов в месяц, которых российской армии могло хватить примерно на месяц наступательных действий.

Поставками из КНДР занимались две компании: "МГ-Флот" и "Совфрахт". Правоприемником "МГ-Флот" оказалась компания "Автопаромный грузовой терминал": в 2021 году 50% компании получил бизнесмен Джамалдин Пашаев.

В 2024 году США внесли его в санкционный список за импорт из Ирана компонентов, с помощью который Россия наладила производство беспилотников на заводе в "Алабуге".

С осени 2024 года поставки стали сокращаться, с начала 2026 года журналисты обнаружили только один такой рейс. Это может объясняться тем, что Россия нарастила собственный выпуск снарядов, или тем, что запасы КНДР истощились.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео