В рижском микрорайоне Межциемс двое воров с чемоданом в руках совершили кражу из местного магазина. Их добычей стали десятки упаковок высококачественных кофейных зёрен. По горячим следам задержать злоумышленников не удалось — скрыться им помог густой туман.

В последние дни магазин «Mego» в Межциемсе пережил кражу, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). Обычно люди, незаконно проникающие в магазины, направляются за алкоголем, сигаретами или к кассовому аппарату. Однако в этот раз обстоятельства преступления указывают на продуманный план — воры шли за конкретным товаром.

«Это было около пяти часов утра. Воры были довольно хорошо подготовлены. У них был с собой чемодан, и, возможно, они действовали по заказу, потому что были взяты только дорогие кофейные зёрна», — рассказала директор по связям с общественностью торговой сети Анна Панченко.

Необычный ход кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, однако записью магазин делиться не хочет. Тем не менее по имеющейся информации можно восстановить ход событий.

Два человека в капюшонах разбили стекло магазина и действовали следующим образом: один ждал снаружи, пока второй с чемоданом забегал внутрь и собирал упаковки кофе. Всё было выполнено молниеносно — всего за две минуты чемодан был заполнен, после чего воры беспрепятственно скрылись.

«Охрана прибыла довольно быстро, но всё же не успела. Полиция уже работала всё утро. Надеемся на результат. Это не какие-то подростки, которые взяли в магазине конфеты. Это выглядит как конкретный заказ. Люди пришли и взяли только дорогой кофе», — отметила представитель магазина.

В основном были похищены товары брендов «Lavazza» и «Dallmayr», стоимость одной упаковки которых составляет около 25 евро. Кражу кофе в таких масштабах ни этот, ни другие магазины «Mego» в Латвии ранее не переживали.

Представители магазина подчёркивают, что в последнее время товар значительно подорожал, и, возможно, для какого-то подпольного скупщика или заказчика преступления это показалось хорошей возможностью заработать.

Жители района рассказывают, что саму кражу из своих окон увидеть было невозможно — в то утро район окутал густой туман. Однако о происходящем свидетельствовали полицейские экипажи, а одному из жителей увиденное напомнило прошлые времена.

Что именно тогда злоумышленники забрали из торговой точки, магазин не комментирует. Торговая сеть рассматривает возможность усилить контроль за магазином в Межциемсе. Пока же вместо окна установлен деревянный щит, и магазин после кражи работу не прекращал.