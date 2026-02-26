США в среду сообщили, что разрешат продажу венесуэльской нефти Кубе для коммерческих и гуманитарных целей, частично смягчив блокаду, вызвавшую острую топливную кризис в управляемой коммунистами Кубе, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

Министерство финансов США заявило, что экспорт нефти для населения Кубы и частного сектора будет разрешен при определенных условиях, однако некоторые элементы санкционного режима остаются в силе.

Компаниям по-прежнему запрещено продавать сырую нефть физическим или юридическим лицам, связанным с правительством Кубы, армией или разведывательными службами.

В последние недели Вашингтон усилил давление на коммунистическое руководство Кубы. С декабря Куба не получала нефть из Венесуэлы, поскольку президент США Дональд Трамп распорядился полностью блокировать подпадающие под санкции танкеры, перевозящие нефть из Венесуэлы. Позднее Трамп пригрозил ввести таможенные тарифы для стран, поставляющих нефть Кубе.

Мексика, которая в последнее время была основным поставщиком нефти на Кубу, в январе прекратила эти поставки.

Полное нефтяное эмбарго нанесло тяжелый удар по экономике Кубы и ее жителям. Из-за нехватки топлива и горючего многие кубинцы вынуждены использовать для приготовления пищи дрова и древесный уголь. Нарушены поставки продовольствия и участились перебои с электроснабжением, а общественный и частный транспорт практически не функционирует.