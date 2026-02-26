Российские войска минувшей ночью атаковали Украину 420 беспилотниками и 39 ракетами различных типов, в том числе 11 баллистическими, однако большую часть ракет удалось сбить благодаря поставленным партнерами ракетам для систем противовоздушной обороны, о которых была достигнута договоренность на последнем заседании в формате «Рамштайн», заявил в четверг президент Украины Владимир Зеленский, пишет ЛЕТА со ссылкой на INTERFAX-UKRAINA.

"Минувшей ночью Россия вновь воевала против критической инфраструктуры и обычных жилых домов. По нашим людям были запущены 420 беспилотных летательных аппаратов, большинство из которых - "Shahed", и 39 ракет различных типов, включая 11 баллистических ракет. В восьми областях есть разрушения - повреждены многие частные и многоквартирные дома. В настоящее время нам известно о нескольких десятках раненых в результате этой атаки, среди них есть и дети", - написал Зеленский на платформе "Telegram".

Он отметил, что повреждена газовая инфраструктура в Полтавской области и электрические подстанции в Киевской и Днепропетровской областях. Спасатели работали в Черниговской, Запорожской, Харьковской, Кировоградской, Винницкой, Киевской областях и в столице.

"Большинство ракет, выпущенных сегодня, были сбиты благодаря тому, что партнеры оперативно направили часть ракет для систем ПВО, о которых была достигнута договоренность на последнем заседании в формате «Рамштайн». Однако, к сожалению, были и попадания. Это означает, что нам необходимо работать еще активнее. Холод полностью не отступил, и ракеты для ПВО нужны ежедневно, пока Россия пытается разрушить нашу энергетику. Спасибо всем, кто это понимает и помогает", - добавил Зеленский.