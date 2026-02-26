Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Россия ночью атаковала Украину 420 дронами и 39 ракетами - Зеленский 5 8111

В мире
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Россия ночью атаковала Украину 420 дронами и 39 ракетами - Зеленский
ФОТО: пресс-фото

Российские войска минувшей ночью атаковали Украину 420 беспилотниками и 39 ракетами различных типов, в том числе 11 баллистическими, однако большую часть ракет удалось сбить благодаря поставленным партнерами ракетам для систем противовоздушной обороны, о которых была достигнута договоренность на последнем заседании в формате «Рамштайн», заявил в четверг президент Украины Владимир Зеленский, пишет ЛЕТА со ссылкой на INTERFAX-UKRAINA.

"Минувшей ночью Россия вновь воевала против критической инфраструктуры и обычных жилых домов. По нашим людям были запущены 420 беспилотных летательных аппаратов, большинство из которых - "Shahed", и 39 ракет различных типов, включая 11 баллистических ракет. В восьми областях есть разрушения - повреждены многие частные и многоквартирные дома. В настоящее время нам известно о нескольких десятках раненых в результате этой атаки, среди них есть и дети", - написал Зеленский на платформе "Telegram".

Он отметил, что повреждена газовая инфраструктура в Полтавской области и электрические подстанции в Киевской и Днепропетровской областях. Спасатели работали в Черниговской, Запорожской, Харьковской, Кировоградской, Винницкой, Киевской областях и в столице.

"Большинство ракет, выпущенных сегодня, были сбиты благодаря тому, что партнеры оперативно направили часть ракет для систем ПВО, о которых была достигнута договоренность на последнем заседании в формате «Рамштайн». Однако, к сожалению, были и попадания. Это означает, что нам необходимо работать еще активнее. Холод полностью не отступил, и ракеты для ПВО нужны ежедневно, пока Россия пытается разрушить нашу энергетику. Спасибо всем, кто это понимает и помогает", - добавил Зеленский.

Читайте нас также:
#Украина #беспилотники #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
11
0
1
3
1
0

Оставить комментарий

(5)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го февраля

    Франция и Великобритания проводят активные действия по передаче Украине ядерного оружия( грязной бомбы). Россия предупреждает о катастрофических последствиях его применения Киевом.

    40
    6
  • ТТ
    Тим Тим
    Алексей Зиновьев
    26-го февраля

    Интересно, а кто тебе по этому комменту поставили минуса, они бессмертные или к Нам из Ченобыля приехали и им радиация уже пох.

    21
    4
  • А
    Антимонетарист
    26-го февраля

    Ну конечно же кондиционеры взрывались!

    23
    4
  • Е
    Ехидный
    26-го февраля

    какими ракетами ???? нам же рассказывают , что они у России кончились еще в прошлом году !!!!

    48
    5
  • NS
    Nothing Special
    Ехидный
    26-го февраля

    это видимо так распад России происходит, о котором нам еженедельно 4 года говорят, распад с выделением ракет!

    21
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Местные жители спасают американскую женщину-пилота, сбитую ПВО Кувейта Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Европейской страны осудил нападение США и Израиля на Иран
Изображение к статье: «Захват!» В США раскрыли следующую цель Трампа после Ирана
Изображение к статье: Зеленский вызвался помочь Ближнему Востоку в обмен на перемирие с Россией

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео