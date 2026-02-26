В случае, если Иран окажется в безвыходном положении перед ударами Израиля и США, он может применить химическое или радиологическое оружие, пишет американское издание TWZ.

«Если это произойдет, это будет означать неминуемый конец для действующей власти в стране, но если это все равно произойдет, они могут применить ужасающие методы», — говорится в публикации.

Также отмечается, что «если Америка проснется и увидит, как американского пилота тащат по улицам Тегерана, любая поддержка этого конфликта может быстро испариться». При этом TWZ напоминает, что Израиль и США десятилетиями планировали операцию против Ирана, поэтому наверняка имеют в запасе подходы, с которыми широкая общественность не знакома.

Ранее портал Defence Network написал, что российские или китайские системы радиоэлектронной борьбы могли «посадить» беспилотник MQ-4C Triton Военно-морских сил США, проводивший разведку в воздушном пространстве Ирана.

Также в феврале журнал The National Interest отмечал, что Израиль увеличил дальность полета своих истребителей пятого поколения F-35I без ущерба для их малозаметности, что позволило бы ему «наносить удары по целям в Иране».