В США ужаснулись Ирану в «безвыходном положении» 1 404

В мире
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В США ужаснулись Ирану в «безвыходном положении»
ФОТО: Global Look Press

TWZ: в безвыходном положении Иран может применить радиологическое оружие.

В случае, если Иран окажется в безвыходном положении перед ударами Израиля и США, он может применить химическое или радиологическое оружие, пишет американское издание TWZ.

«Если это произойдет, это будет означать неминуемый конец для действующей власти в стране, но если это все равно произойдет, они могут применить ужасающие методы», — говорится в публикации.

Также отмечается, что «если Америка проснется и увидит, как американского пилота тащат по улицам Тегерана, любая поддержка этого конфликта может быстро испариться». При этом TWZ напоминает, что Израиль и США десятилетиями планировали операцию против Ирана, поэтому наверняка имеют в запасе подходы, с которыми широкая общественность не знакома.

Ранее портал Defence Network написал, что российские или китайские системы радиоэлектронной борьбы могли «посадить» беспилотник MQ-4C Triton Военно-морских сил США, проводивший разведку в воздушном пространстве Ирана.

Также в феврале журнал The National Interest отмечал, что Израиль увеличил дальность полета своих истребителей пятого поколения F-35I без ущерба для их малозаметности, что позволило бы ему «наносить удары по целям в Иране».

#Иран #США #Израиль #разведка #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    26-го февраля

    Чего только жи2 не придумает,чтобы начать войну и поубивать людей. Сами имеют больше 220 ядерных боеголовок,скрываемых от мира,но при этом катят бочки на ИРАН,который никакого не нападал и гегемоном на Ближнем Востоке быть не собирается,в отличии от нацистов,которые с кем только уже не воевали и сколько войн замутили в мире 🔯😈👽

    3
    1

