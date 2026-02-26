Есть признаки, что набор добровольцев с трудом справляется с ростом потерь.

Украинская контратака на юго-востоке подрывает наступление России и демонстрирует, что у Украины сил ещё много сил для борьбы, и победа Владимира Путина отнюдь не является неизбежной. Об этом пишет The Wall Street Journal, анализируя ситуацию на фронте после четырех лет российского вторжения.

1. Потери в войне

Общие потери российских военных составляют около 1,2 миллиона человек, из которых до 325 000 погибли, что более чем вдвое превышает число жертв в Украине. И хотя Россия долгое время могла привлекать добровольцев на войну крупными выплатами, есть признаки того, что сейчас набор добровольцев с трудом справляется с ростом потерь.

По словам западного чиновника, за последние три месяца Россия ежемесячно вербовала от 30 000 до 35 000 солдат, но число погибших или раненых было гораздо больше.

Хотя у России достаточно войск для поддержания текущих операций, нехватка войск является одной из причин, по которым Москве может быть трудно добиться крупных прорывов, считают некоторые аналитики.

В то же время Украина также испытывает трудности с набором достаточного количества личного состава.

"Есть некоторые признаки того, что русские вербуют меньше новобранцев, но всё же вербуют больше, чем украинцы", – заявил генерал-майор Пекка Турунен, начальник военной разведки Финляндии.

2. Темпы продвижения в отдельных общевойсковых наступательных операциях

По словам одного западного чиновника, в прошлом году России удалось захватить лишь около 0,8% территории Украины. Военная разведка нескольких европейских стран оценивает, что Россия продолжит постепенно продвигаться вперед, но ценой очень больших потерь:

"Российские войска продвигаются в основном пешком так называемыми инфильтрационными группами - под артиллерийским огнем и атаками беспилотников, пытаясь выжить и ожидая подкрепления. Эта тактика приводит к тяжелым российским потерям и слабому контролю над захваченными территориями, что дает Украине возможность дать отпор".

3. Ответный удар

В начале этого месяца в интернете начали распространяться сообщения о том, что Украина контратакует на Запорожье, где Россия в последние месяцы имела преимущество. Солдаты заявили, что воспользовались проблемами связи России после того, как компания SpaceX Илона Маска вывела из строя систему Starlink для российских военных на Украине.

Украинские офицеры говорят, что главная цель состоит не в возвращении земель, а в нанесении удара по слабому месту российских военных и принуждении их к переброске собственных сил с других участков фронта.

4. Преимущество в беспилотниках

В течение 2025 года Россия неуклонно наращивала преимущество в беспилотниках средней дальности, которые наносили серьезный ущерб украинским линиям снабжения, ослабляя позиции Украины на передовой.

Россия также модернизировала беспилотники, оснастив их контрабандными интернет-терминалами Starlink, увеличив дальность их действия и позволив им обходить украинские системы радиоэлектронной борьбы, предназначенные для их уничтожения.

Однако в начале этого месяца отключение Starlink ограничило это преимущество Москвы на поле боя. В результате украинские солдаты отметили значительное снижение количества ударов беспилотников по полю боя, пока Россия изо всех сил пытается найти жизнеспособную альтернативу.

5. Нефтяные проблемы

Нефть является важнейшим источником дохода для российской военной машины – и ключевой целью для Украины и ее союзников в оказании давления на Москву.

Новые западные санкции, захват танкеров "теневого флотв" и давление Трампа на Индию с целью сокращения закупок привели к снижению цен на основной сорт российской нефти, известный как "Урал". Этот сорт теперь торгуется со значительной скидкой по сравнению с международным эталоном Brent.

Раньше казалось, что экономика непобедима, доходы и ВВП растут. Сейчас это уже не так", – говорит Янис Клюге, научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности.

Успехи Украины на фронте

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что борьба Украины против атак России была более эффективной, чем об этом часто говорили, сославшись на неожиданные территориальные достижения этого месяца.

Как пишет Independent, Украине удалось восстановить контроль над 400 кв. км территории. Указывается, что украинским войскам удалось взять под контроль восемь населенных пунктов.