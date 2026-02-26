Baltijas balss logotype
Иран пытается получить ракеты, способные достичь США - Рубио 1 176

В мире
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иран пытается получить ракеты, способные достичь США - Рубио

Иран пытается разработать межконтинентальные баллистические ракеты, которые однажды могли бы достичь США, заявил в среду государственный секретарь США Марко Рубио, охарактеризовав ракетную программу Тегерана как "неустойчивую угрозу", пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

Вашингтон наблюдает, что Иран расширяет дальность ракет, находящихся в его арсенале, сообщил Рубио журналистам в столице Сент-Китса и Невиса Бастере. По его словам, ясно, что Иран стремится разработать вооружение, способное достичь США.

По словам Рубио, у Ирана уже есть вооружение, способное угрожать значительной части Европы.

Он выразил удивление тем, что Тегеран продолжает инвестировать в ракеты большей дальности, несмотря на санкции и тяжелые экономические трудности. "Это неустойчивая угроза", - заявил Рубио, который также является советником президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности.

Выступая перед новым раундом переговоров между США и Ираном в Женеве, Рубио отметил, что дипломатия никогда не отвергается и что Трамп предпочитает дипломатические решения. Он назвал запланированную на четверг встречу, которая станет третьим раундом переговоров в этом году, "следующей возможностью для диалога".

Рубио сообщил, что непрямые переговоры, проходящие при посредничестве Омана, будут в основном сосредоточены на ядерной программе Ирана. Делегацию США на них возглавит специальный посланник Стив Уиткофф.

Рубио подчеркнул, что Вашингтон надеется на прогресс в этих переговорах, однако отказ Ирана обсуждать свою программу баллистических ракет по-прежнему остается "большой проблемой".

#Иран #США #безопасность #дипломатия #переговоры #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    26-го февраля

    Пауэлл протиркой с белым порошком махал,чтобы начать нужную Израилю войну в Ираке,а Рубио ,,машет,,ракетами ,которые хочет якобы получить Иран.. Схема лоббистов Израиля не меняется ...😈👽👽

    4
    0

