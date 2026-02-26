Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Состоялся телефонный разговор Зеленского и Трампа 1 560

В мире
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Состоялся телефонный разговор Зеленского и Трампа
ФОТО: пресс-фото

В среду состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, сообщили в офисе президента Украины и подтвердили в Белом доме, пишет LETA со ссылкой на BBC.

Это был первый разговор Зеленского и Трампа после их встречи в Давосе в конце января. Беседа длилась полчаса.

Издание "Axios" со ссылкой на информированные источники сообщает, что разговор был дружелюбным и позитивным.

"Axios" пишет, что в разговоре также участвовали специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, которым в четверг в Женеве запланирована встреча с представителями Украины во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым.

Отдельно Кушнер и Уиткофф в Женеве могут встретиться с представителем Кремля Кириллом Дмитриевым, сообщил источник "Axios".

По словам источников, в ходе телефонного разговора Зеленский поблагодарил Трампа за помощь и отметил, что только президент США может добиться того, чтобы российский диктатор Владимир Путин прекратил войну. Затем Зеленский заявил, что надеется на завершение войны в этом году, а Трамп ответил, что война продолжается уже слишком долго и он хотел бы, чтобы она закончилась в течение месяца.

Читайте нас также:
#США #Украина #война #Дональд Трамп #дипломатия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    26-го февраля

    Россия сражается не с Украиной , а со всем ЕС, а то бы она давно закончилась.Столько людей погубили, столько горя принесли семьям

    2
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Местные жители спасают американскую женщину-пилота, сбитую ПВО Кувейта Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Европейской страны осудил нападение США и Израиля на Иран
Изображение к статье: «Захват!» В США раскрыли следующую цель Трампа после Ирана
Изображение к статье: Зеленский вызвался помочь Ближнему Востоку в обмен на перемирие с Россией

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео