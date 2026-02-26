В среду состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, сообщили в офисе президента Украины и подтвердили в Белом доме, пишет LETA со ссылкой на BBC.

Это был первый разговор Зеленского и Трампа после их встречи в Давосе в конце января. Беседа длилась полчаса.

Издание "Axios" со ссылкой на информированные источники сообщает, что разговор был дружелюбным и позитивным.

"Axios" пишет, что в разговоре также участвовали специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, которым в четверг в Женеве запланирована встреча с представителями Украины во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым.

Отдельно Кушнер и Уиткофф в Женеве могут встретиться с представителем Кремля Кириллом Дмитриевым, сообщил источник "Axios".

По словам источников, в ходе телефонного разговора Зеленский поблагодарил Трампа за помощь и отметил, что только президент США может добиться того, чтобы российский диктатор Владимир Путин прекратил войну. Затем Зеленский заявил, что надеется на завершение войны в этом году, а Трамп ответил, что война продолжается уже слишком долго и он хотел бы, чтобы она закончилась в течение месяца.