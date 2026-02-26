Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Каунасе будут судить гражданина России за попытку контрабанды бивня мамонта 1 257

В мире
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иллюстративное фото.

Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash

Каунасский районный суд города в апреле начнет рассмотрение уголовного дела, в котором гражданин России обвиняется в попытке контрабандой вывезти из Литвы в Швейцарию бивень мамонта, пишет LETA со ссылкой на ELTA.

Первое заседание по этому делу назначено на 23 апреля.

Согласно данным досудебного расследования, гражданин России, идентифицированный как Н. И., 10 апреля 2025 года воспользовался услугами по доставке отправлений, чтобы направить посылку из Литвы в Швейцарию.

Мужчина предоставил компании, оказывающей услуги по декларированию, ложную информацию.

Он утверждал, что отправляет "окаменевшую древесину" стоимостью 3250 евро и приложил поддельные документы, якобы подтверждающие это.

Правоохранительные органы установили, что фактическое содержимое отправления не соответствует описанию и что на самом деле отправлялся бивень мамонта.

Поскольку таможенным органам была представлена экспортная декларация с ложными данными, было сочтено, что товар не был задекларирован с целью ввести власти в заблуждение и избежать таможенного контроля, чтобы незаконно доставить бивень мамонта из Литвы в Швейцарию.

В ходе таможенного контроля в аэропорту Каунаса отправление было проверено и конфисковано. Было установлено, что стоимость бивня мамонта с учетом налогов составляла 16 728 евро.

Читайте нас также:
#Литва #контрабанда #Швейцария #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • АП
    Алексей Попович
    26-го февраля

    Где он его взял интересно?

    0
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Местные жители спасают американскую женщину-пилота, сбитую ПВО Кувейта Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Европейской страны осудил нападение США и Израиля на Иран
Изображение к статье: «Захват!» В США раскрыли следующую цель Трампа после Ирана
Изображение к статье: Зеленский вызвался помочь Ближнему Востоку в обмен на перемирие с Россией

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео