Каунасский районный суд города в апреле начнет рассмотрение уголовного дела, в котором гражданин России обвиняется в попытке контрабандой вывезти из Литвы в Швейцарию бивень мамонта, пишет LETA со ссылкой на ELTA.

Первое заседание по этому делу назначено на 23 апреля.

Согласно данным досудебного расследования, гражданин России, идентифицированный как Н. И., 10 апреля 2025 года воспользовался услугами по доставке отправлений, чтобы направить посылку из Литвы в Швейцарию.

Мужчина предоставил компании, оказывающей услуги по декларированию, ложную информацию.

Он утверждал, что отправляет "окаменевшую древесину" стоимостью 3250 евро и приложил поддельные документы, якобы подтверждающие это.

Правоохранительные органы установили, что фактическое содержимое отправления не соответствует описанию и что на самом деле отправлялся бивень мамонта.

Поскольку таможенным органам была представлена экспортная декларация с ложными данными, было сочтено, что товар не был задекларирован с целью ввести власти в заблуждение и избежать таможенного контроля, чтобы незаконно доставить бивень мамонта из Литвы в Швейцарию.

В ходе таможенного контроля в аэропорту Каунаса отправление было проверено и конфисковано. Было установлено, что стоимость бивня мамонта с учетом налогов составляла 16 728 евро.