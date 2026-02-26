Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Береговая охрана Кубы застрелила четверых на катере из США 4 982

В мире
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Береговая охрана Кубы застрелила четверых на катере из США
ФОТО: Unsplash

У побережья Кубы в среду произошла перестрелка, в ходе которой береговая охрана Кубы застрелила четырех и ранила шестерых человек на скоростной лодке, зарегистрированной в американском штате Флорида, сообщило Министерство внутренних дел Кубы, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Столкновение произошло на фоне обострения напряженности между США и управляемой коммунистами Кубой, расположенной в 160 километрах от Флориды.

Куба первоначально не раскрыла гражданство пассажиров, находившихся на американской скоростной лодке. Американские официальные лица пока не прокомментировали этот инцидент.

Министерство внутренних дел Кубы сообщило, что береговая охрана обнаружила "нелегальную" зарегистрированную во Флориде скоростную лодку в одной морской миле от города Фальконеска в провинции Вилья-Клара.

Когда к ней приблизилось судно береговой охраны, с американской скоростной лодки были произведены выстрелы, в результате чего был ранен командир кубинского судна.

"В результате этого столкновения (...) четыре агрессора были убиты, еще шесть получили ранения", - заявило министерство внутренних дел, добавив, что раненые были эвакуированы и получили медицинскую помощь.

Кубинское правительство часто сообщает о вторжениях скоростных лодок из США в ее территориальные воды. Эти инциденты нередко связаны с контрабандой людей или наркотиков.

Позднее Куба заявила, что в ходе этой перестрелки сорвала попытку вооруженных мужчин проникнуть на ее территорию из США.

В заявлении министерства внутренних дел говорится, что задержанные сообщили, что они "намеревались осуществить проникновение с террористическими целями".

Министерство сообщило, что на скоростной лодке были обнаружены боевые винтовки, пистолеты, коктейли Молотова и другое военное снаряжение. Все десять нападавших были кубинцами, проживавшими в США.

Читайте нас также:
#США #терроризм #оружие #контрабанда #Куба #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
3
0
1

Оставить комментарий

(4)
  • A
    Aleks
    26-го февраля

    Мексика помогает Кубе гуманитарно,но сионистам это не нравится,поэтому в Мексике и началась война между хорошо вооруженными и подготовленными наркокартеля и,притом многие прошли подготовку под руководством армии обороны Израиля и даже воевали на Украине...🔯😈👽

    0
    0
  • A
    Aleks
    Aleks
    26-го февраля

    Мексика помогает Кубе гуманитарно,но сионистам это не нравится,поэтому в Мексике и началась война между хорошо вооруженными и подготовленными наркокартелями и правительством

    0
    0
  • 010725
    010725
    26-го февраля

    Не просто безжалостно застрелила четверых и захватила шестерых американских туристов, но и присвоила их личные автоматические винтовки, гранатометы, рации с кодировкой сигнала, приборы ночного видения и акваланги. А ведь люди просто приплыли на так называемый "остров Свободы", чтобы принять посильное участие в мирных акциях протеста.

    8
    3
  • A
    Aleks
    26-го февраля

    Россия бы просто выразила озабоченность,озвученную Захаровой по поводу проникновения на территорию России и тем более не открыла бы огонь по американским,,богам,,,ведь ходят в одну синагогу,а это ,,святое,,😀

    8
    11
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Местные жители спасают американскую женщину-пилота, сбитую ПВО Кувейта Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Европейской страны осудил нападение США и Израиля на Иран
Изображение к статье: «Захват!» В США раскрыли следующую цель Трампа после Ирана
Изображение к статье: Зеленский вызвался помочь Ближнему Востоку в обмен на перемирие с Россией

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео