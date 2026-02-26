У побережья Кубы в среду произошла перестрелка, в ходе которой береговая охрана Кубы застрелила четырех и ранила шестерых человек на скоростной лодке, зарегистрированной в американском штате Флорида, сообщило Министерство внутренних дел Кубы, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Столкновение произошло на фоне обострения напряженности между США и управляемой коммунистами Кубой, расположенной в 160 километрах от Флориды.

Куба первоначально не раскрыла гражданство пассажиров, находившихся на американской скоростной лодке. Американские официальные лица пока не прокомментировали этот инцидент.

Министерство внутренних дел Кубы сообщило, что береговая охрана обнаружила "нелегальную" зарегистрированную во Флориде скоростную лодку в одной морской миле от города Фальконеска в провинции Вилья-Клара.

Когда к ней приблизилось судно береговой охраны, с американской скоростной лодки были произведены выстрелы, в результате чего был ранен командир кубинского судна.

"В результате этого столкновения (...) четыре агрессора были убиты, еще шесть получили ранения", - заявило министерство внутренних дел, добавив, что раненые были эвакуированы и получили медицинскую помощь.

Кубинское правительство часто сообщает о вторжениях скоростных лодок из США в ее территориальные воды. Эти инциденты нередко связаны с контрабандой людей или наркотиков.

Позднее Куба заявила, что в ходе этой перестрелки сорвала попытку вооруженных мужчин проникнуть на ее территорию из США.

В заявлении министерства внутренних дел говорится, что задержанные сообщили, что они "намеревались осуществить проникновение с террористическими целями".

Министерство сообщило, что на скоростной лодке были обнаружены боевые винтовки, пистолеты, коктейли Молотова и другое военное снаряжение. Все десять нападавших были кубинцами, проживавшими в США.