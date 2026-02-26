Польша на границе с Беларусью обнаружила секретные подземные тоннели, по которым Россия направляет в Европу нелегальных мигрантов, реализуя гибридную войну против Запада, сообщает The Telegraph, пишет LETA со ссылкой на UNIAN.

Польские пограничники в 2025 году обнаружили четыре таких тоннеля, в строительстве которых участвовали специалисты с Ближнего Востока. Эксперты предположили, что этими специалистами могли быть курдские боевики, террористы группировки "Исламское государство" или члены поддерживаемых Ираном формирований.

Один из крупнейших тоннелей был найден в середине декабря возле деревни Наревка на востоке Польши. The Telegraph сообщил, что им воспользовались 180 нелегальных мигрантов, преимущественно из Афганистана и Пакистана. 130 из них были задержаны после выхода из тоннеля.

Согласно данным Польши, этот тоннель имел высоту полтора метра, а вход в него со стороны Беларуси был скрыт в лесу. Протяженность тоннеля составляла около 50 метров на белорусской стороне и 10 метров на польской стороне.

На видеозаписях из этих тоннелей видна конструкция, напоминающая подвал, с бетонными опорами, укрепленными по бокам для предотвращения обрушения. Военные эксперты отметили, что единственными группировками на Ближнем Востоке, способными строить такие тоннели, являются "Хамас" в секторе Газа, "Хезболла" в Ливане, некоторые курдские формирования и, возможно, "Исламское государство".