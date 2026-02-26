Baltijas balss logotype
Несмотря на рост генерации, торговый баланс электроэнергии остался отрицательным

Бизнес
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Несмотря на рост генерации, торговый баланс электроэнергии остался отрицательным
ФОТО: Unsplash

В четвертом квартале прошлого года в Латвии за счет местных источников производства было покрыто 71% потребления электроэнергии, свидетельствует новейший обзор тенденций рынка электроэнергии Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ), пишет ЛЕТА.

Общий объем произведенной в Латвии электроэнергии в четвертом квартале 2025 года достиг 1401 гигаватт-часа (ГВт·ч), что на 43% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Из произведенной электроэнергии 46% или 647 ГВт·ч были выработаны на гидроэлектростанциях (ГЭС), 45% или 624 ГВт·ч — на когенерационных станциях, 5% или 72 ГВт·ч — на солнечных электростанциях, а 4% или 58 ГВт·ч — на ветровых электростанциях.

По сравнению с четвертым кварталом 2024 года в соответствующем периоде прошлого года производство электроэнергии на ГЭС увеличилось на 86%, на когенерационных станциях — на 25%, а на солнечных электростанциях — на 89%. В свою очередь на ветровых электростанциях объем производства сократился на 38%.

В четвертом квартале прошлого года общий объем импорта электроэнергии в Латвию составил 1319 ГВт·ч, а экспортировано было 715 ГВт·ч, в результате чего сложилось отрицательное торговое сальдо — минус 604 ГВт·ч.

По сравнению с четвертым кварталом 2024 года экспорт вырос на 16%, тогда как импорт сократился на 14%.

#импорт #Латвия #производство #экспорт #электроэнергия
Оставить комментарий

Видео