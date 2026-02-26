Baltijas balss logotype
Кто ответственный за взрыв «Вечного огня» в Даугавпилсе? Дума утверждает, что это не в их компетенции 3 1900

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кто ответственный за взрыв «Вечного огня» в Даугавпилсе? Дума утверждает, что это не в их компетенции
ФОТО: Youtube

Муниципальная полиция Даугавпилса опубликовала довольно жуткое видео с городских камер наблюдения. На нем видно, как среди бела дня в одном из городских парков взрывается часть памятника, известного в народе как «Вечный огонь». В момент взрыва у памятника находился рабочий, прибывший для осмотра объекта, и взрывной волной его подбросило в воздух, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Камеры в парке Дубровина в Даугавпилсе зафиксировали момент взрыва так называемого «Вечного огня». Незадолго после 10 часов утра работник по обслуживанию прибыл осмотреть объект, однако из-за возможной утечки газа спустя 20 секунд мемориал взорвался, подбросив мужчину в воздух, уточняет ТВ3.

Сразу после этого он попытался подняться на ноги, но остался в положении на четвереньках. Видео отредактировано. Далее видно, что через полторы минуты на место происшествия прибыли медики, после этого мужчина в кадре больше не появляется.

Передача «Degpunktā» попыталась связаться с Даугавпилсской думой, чтобы выяснить, кто осуществляет надзор за мемориалом и отвечает за его обслуживание. Выяснилось, что это не входит в их компетенцию.

С момента взрыва прошло шесть дней, однако мемориал до сих пор не восстановлен. «Вечный огонь» погас, а территория ограждена лентой. Последствия взрыва с этого расстояния также не видны.

Для обеспечения работы «Вечного огня» использовался сжиженный нефтяной газ. «Degpunktā» обратилась в «Latvijas propāna gāze», однако связаться не удалось. Вопрос об ответственных остается без ответа. Информация, предоставленная полицией, также скудна.

«В Южнолатгальском участке Латгальского регионального управления Государственной полиции в связи с этим событием начата проверка, выясняются обстоятельства произошедшего», — прокомментировала представитель полиции Юлия Юрьяне.

Ожидается, что в ближайшие дни вопросы по этому инциденту возникнут и у Государственной инспекции труда.

#пожар #полиция #медицина #газ #взрыв #безопасность #Даугавпилс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • АП
    Алексей Попович
    26-го февраля

    Выглядит, что взрыв был без огня. Если так, то балон просто разорвало, не выдержал давления.

    0
    0
  • bt
    bory tschist
    26-го февраля

    куда разумнее было бы посадить на этом месте – дерево, или несколько, берёзовую рощу (и – безo всяких дурацких табличек, с текстом главы местной вороватой "власти")

    3
    14
  • bt
    bory tschist
    26-го февраля

    чему удивляться? это произошло на территории латвийского государства, которую в 1940-м году оккупировалa советская армия. (можете представить такого "человека", который бы с не скрываемым удовольствием и радостью рассматривал фотографию убийцы своих близких?) этот вечный огонь, как раз таки, постоянно напоминает – не столько o погибших советских солдатах, сколько об оккупации Латвии!

    3
    16
Читать все комментарии

