Многие любят горчицу и не представляют себе холодец, борщ или сосиску без этой приправы. Насколько полезен этот продукт для здоровья, можно ли есть горчицу каждый день?

Существует множество мифов о горчице. Утверждают, что она обладает антибактериальными и противовирусными свойствами, способствует заживлению ран и даже помогает в борьбе с раком, сообщает Doctorpiter.

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух делится мнением о том, может ли эта пряная приправа укрепить здоровье.

Изготавливается из семян

Семена горчицы, из которых создается популярная приправа, содержат антиоксиданты, такие как изотиоцианаты и синигрин. Эти вещества укрепляют организм, повышая его устойчивость к свободным радикалам (нестабильным молекулам, способным повреждать клетки и ткани), обладают противовоспалительными свойствами и способствуют более быстрому заживлению повреждений. Ученые даже предполагают, что данные компоненты могут иметь противоопухолевое действие.

«Однако не стоит считать горчицу лекарством: концентрация активных веществ в одной порции слишком мала для быстрого и значительного эффекта. Тем не менее, регулярное употребление горчицы, безусловно, принесет пользу организму», — поясняет врач.

Низкая калорийность и содержание жиров

Кроме того, горчица считается одной из лучших приправ для поддержания здоровья. В одной чайной ложке содержится всего 3 килокалории, а также минимальное количество жиров и углеводов. При этом в ней отсутствуют трансжиры и «плохой» холестерин.

«Это делает горчицу отличным выбором для тех, кто следит за своим питанием, стремится снизить калорийность блюд и улучшить рацион», — говорит Екатерина Кашух. — «Для сравнения: ложка майонеза, в зависимости от марки и рецептуры, может содержать от 50 до 100 килокалорий, а также значительное количество жиров, включая вредные для сосудов насыщенные жиры».

Способствует пищеварению, но повышает аппетит

Горчица может улучшать пищеварение, стимулируя выработку желудочного сока. Это особенно актуально для блюд с высоким содержанием белка, таких как мясо и рыба, которые сложнее переваривать.

Также эта приправа улучшает аппетит благодаря своей способности активировать вкусовые рецепторы. Блюда с горчицей становятся более насыщенными по вкусу и аромату. Раздражая слизистую оболочку, горчица вызывает повышенную выработку слюны и желудочного сока — так пищеварительная система сигнализирует мозгу о готовности к приему пищи.

«Эти свойства горчицы особенно полезны для пожилых людей, у которых аппетит часто снижен из-за хронических заболеваний, длительного приема лекарств или естественных процессов старения, таких как замедление обмена веществ», — объясняет врач.

С подобными проблемами могут столкнуться и молодые люди после болезни или длительного приема медикаментов. Горчица может мягко помочь улучшить аппетит и восстановить питание.

Кому стоит избегать горчицы

Тем не менее, следует проявлять осторожность: у некоторых людей компоненты горчицы могут вызывать аллергические реакции, а также раздражение слизистой оболочки желудка и кишечника.

«Бдительными нужно быть пациентам с гастритом или язвенной болезнью. Из-за резкого вкуса и возможного раздражения слизистых оболочек горчицу следует употреблять с осторожностью детям и беременным женщинам», — предупреждает медик.

Если после употребления небольшого количества горчицы человек почувствовал изжогу или дискомфорт в желудке или кишечнике, это свидетельствует о том, что приправа слишком агрессивна для его ЖКТ, и лучше от нее отказаться.

Потенциальные побочные эффекты

В целом горчица считается безопасной приправой и редко вызывает нежелательные эффекты.

Помимо кулинарного применения, горчица широко используется в народной медицине, например, в виде пластырей для облегчения мышечных болей и улучшения кровообращения. Однако врачи считают такие методы небезопасными.

«При наружном применении горчица может вызвать ожог или сильную аллергическую реакцию», — отмечает Екатерина Кашух.